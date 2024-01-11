Герой России Супаков признался Артюхову, что Ямал сильно переменился. Фото

12 января 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов встретился с Героем России Евгением Супаковым Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с Героем России Евгением Супаковым. Герой признался главе региона, что Ямал очень сильно переменился в лучшую сторону, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Тазовский и весь Ямал очень сильно меняются. Я приезжал в октябре, был удивлен сначала аэропортом, который появился в Новом Уренгое, затем проехал по мосту через Пур. В Тазовском новые объекты, дома, посмотрел будущую школу. Поселок не узнать», — приводит слова Евгения Супакова пресс-служба губернатора Дмитрия Артюхова на официальном сайте. Губернатор расспросил Героя о планах на будущее. Евгений сообщил, что пока собирается продолжать службу, а потом вернется в Тазовский, где живут его родители. В свою очередь, губернатор рассказал, как устроена патриотическая работа на Ямале. «Для наших детей вы настоящий пример патриотизма, любви к Родине. Уверен, личное знакомство для многих ребят станет важным событием в жизни», — сказал Дмитрий Артюхов. Сержант Евгений Супаков в 2016 году окончил школу в Тазовском, после чего был призван на срочную службу в ряды ВС РФ, по окончанию которой решил заключить контракт с Минобороны России. Он служит в частях ВДВ и с началом специальной военной операции находился на линии соприкосновения. Кроме медали «Золотая Звезда», которую получил из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря в Кремле, Супаков награжден Орденом Мужества и медалью «За Отвагу». Как отметил корреспондент агентства, Герой России держится скромно и даже немного стесняется. Герой России Евгений Супаков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vstretilsya-s-geroem-rossii-evgeniem-supakovym/ Герой России Евгений Супаков стал первым и пока единственным ямальцем, получившим высокое звание в ходе СВО Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vstretilsya-s-geroem-rossii-evgeniem-supakovym/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с Героем России Евгением Супаковым. Герой признался главе региона, что Ямал очень сильно переменился в лучшую сторону, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Тазовский и весь Ямал очень сильно меняются. Я приезжал в октябре, был удивлен сначала аэропортом, который появился в Новом Уренгое, затем проехал по мосту через Пур. В Тазовском новые объекты, дома, посмотрел будущую школу. Поселок не узнать», — приводит слова Евгения Супакова пресс-служба губернатора Дмитрия Артюхова на официальном сайте. Губернатор расспросил Героя о планах на будущее. Евгений сообщил, что пока собирается продолжать службу, а потом вернется в Тазовский, где живут его родители. В свою очередь, губернатор рассказал, как устроена патриотическая работа на Ямале. «Для наших детей вы настоящий пример патриотизма, любви к Родине. Уверен, личное знакомство для многих ребят станет важным событием в жизни», — сказал Дмитрий Артюхов. Сержант Евгений Супаков в 2016 году окончил школу в Тазовском, после чего был призван на срочную службу в ряды ВС РФ, по окончанию которой решил заключить контракт с Минобороны России. Он служит в частях ВДВ и с началом специальной военной операции находился на линии соприкосновения. Кроме медали «Золотая Звезда», которую получил из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря в Кремле, Супаков награжден Орденом Мужества и медалью «За Отвагу». Как отметил корреспондент агентства, Герой России держится скромно и даже немного стесняется.