Прокуроры ЯНАО получили награды от Артюхова и генпрокурора Краснова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил благодарности работникам региональной прокуратуры, также состоялось вручение ведомственных наград, утвержденных правами генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщают пресс-службы окружного правительства и окружной прокуратуры.
«За отличия в работе благодарность губернатора ЯНАО получили пять человек. Прокурор отдела по надзору за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО Олег Данилов; старший помощник прокурора Ноябрьска Виктория Ребрина; заместитель прокурора Шурышкарского района Сергей Атутов; старший помощник прокурора Нового Уренгоя Владислав Бежин и прокурор отдела правовой статистики Александр Прозоров», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».
В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что ведомственные награды получили три человека. Старший помощник прокурора Лабытнанги Ирина Шибакова получила нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре РФ», замначальника отдела прокуратуры округа Роман Панкратьев награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, а помощнику прокурора Салехарда Дарье Фомичевой объявлена благодарность генерального прокурора РФ.
Своими правами исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко наградил 29 человек. Кроме того, работники и ветераны получили награды от депутатов окружного Заксобрания.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов торжественно поздравил работников ведомства с их профессиональным праздником. Он отметил, что прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы.
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