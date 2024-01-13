13 января 2024
12 января 2024

В Тюмени сгорел маршрутный автобус. Видео

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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
В Тюмени сгорел маршрутный автобус номер 64 Фото:

В Тюмени на улице Антипинская,1 произошло возгорание маршрутного автобуса номер 64. Люди успели эвакуироваться, погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС Тюменской области.

«В 13:03 поступило сообщение о пожаре маршрутного автобуса номер 64 по адресу: город Тюмень, улица Антипинская, 1. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет», написано telegram-канале ведомства.

На тушение пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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В Тюмени на улице Антипинская,1 произошло возгорание маршрутного автобуса номер 64. Люди успели эвакуироваться, погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС Тюменской области. «В 13:03 поступило сообщение о пожаре маршрутного автобуса номер 64 по адресу: город Тюмень, улица Антипинская, 1. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет», написано telegram-канале ведомства. На тушение пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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