В Тюмени сгорел маршрутный автобус номер 64
В Тюмени на улице Антипинская,1 произошло возгорание маршрутного автобуса номер 64. Люди успели эвакуироваться, погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС Тюменской области.
«В 13:03 поступило сообщение о пожаре маршрутного автобуса номер 64 по адресу: город Тюмень, улица Антипинская, 1. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет», написано telegram-канале ведомства.
На тушение пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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