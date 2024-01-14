14 января 2024
13 января 2024

Бизнес Тюмени отказывается платить по счетам

Энергосбытовая компания Тюмени выставила 50 исков малому бизнесу за долги
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
Полсотни компаний Тюменской области задолжали за электричество Фото:

Арбитражный суд Тюменской области принял за один день 50 исков в адрес местных компаний. Все эти иски поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие».

«Зарегистрированы 50 исков, связанных со взысканием долгов. Во всех случаях истцом выступает энергосбытовая компания „Восток“. Иски направлены против предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Известно, что среди компаний, к которым у энергетиков появились претензии, есть представители различных сфер бизнеса. Все иски зарегистрированы, но пока не поступили в работу.

URA.RU направило руководству энергосбытовой компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась с долгами тюменского бизнеса за электричество. Ранее агентство рассказало о том, что 2024 год начался с повального банкротства физических лиц.

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Арбитражный суд Тюменской области принял за один день 50 исков в адрес местных компаний. Все эти иски поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие». «Зарегистрированы 50 исков, связанных со взысканием долгов. Во всех случаях истцом выступает энергосбытовая компания „Восток“. Иски направлены против предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области», — говорится в сообщении. Известно, что среди компаний, к которым у энергетиков появились претензии, есть представители различных сфер бизнеса. Все иски зарегистрированы, но пока не поступили в работу. URA.RU направило руководству энергосбытовой компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась с долгами тюменского бизнеса за электричество. Ранее агентство рассказало о том, что 2024 год начался с повального банкротства физических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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