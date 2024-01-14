Бизнес Тюмени отказывается платить по счетам

Энергосбытовая компания Тюмени выставила 50 исков малому бизнесу за долги

15 января 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Полсотни компаний Тюменской области задолжали за электричество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Арбитражный суд Тюменской области принял за один день 50 исков в адрес местных компаний. Все эти иски поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие». «Зарегистрированы 50 исков, связанных со взысканием долгов. Во всех случаях истцом выступает энергосбытовая компания „Восток“. Иски направлены против предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области», — говорится в сообщении. Известно, что среди компаний, к которым у энергетиков появились претензии, есть представители различных сфер бизнеса. Все иски зарегистрированы, но пока не поступили в работу. URA.RU направило руководству энергосбытовой компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась с долгами тюменского бизнеса за электричество. Ранее агентство рассказало о том, что 2024 год начался с повального банкротства физических лиц.

Арбитражный суд Тюменской области принял за один день 50 исков в адрес местных компаний. Все эти иски поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие». «Зарегистрированы 50 исков, связанных со взысканием долгов. Во всех случаях истцом выступает энергосбытовая компания „Восток“. Иски направлены против предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области», — говорится в сообщении. Известно, что среди компаний, к которым у энергетиков появились претензии, есть представители различных сфер бизнеса. Все иски зарегистрированы, но пока не поступили в работу. URA.RU направило руководству энергосбытовой компании запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась с долгами тюменского бизнеса за электричество. Ранее агентство рассказало о том, что 2024 год начался с повального банкротства физических лиц.