15 января 2024

В Кургане объяснили, влияет ли жилая застройка на рост коммунальных аварий

«Водный Союз»: активная застройка в Кургане не ведет к увеличению аварий на сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в заозерном. Курган
Строительство новых домов в Заозерном не влияет на рост коммунальных аварий Фото:

Курганские коммунальщики заявили, что активная жилая застройка в Заозерном районе не влияет на рост аварий на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«Рост количества аварий на сетях не зависит от строительства новых микрорайонов, а связан с общим состоянием городских трубопроводов. Ведь все коммунальные коммуникации Кургана, как новые, так и выработавшие свой ресурс, неразрывно связаны между собой», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В компании отметили, что в Кургане идет планомерная работа по замене старых участков водопроводных и канализационных сетей. Их меняют на новые полиэтиленовые трубы. В 2023 году на эти цели было направлено полмиллиарда рублей. Также в «Водным Союзом» подчеркнули, что частично проблемы с ветхими сетями устраняются при поддержке застройщиков, которые оплачивают модернизацию трубопроводов города.

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Курганские коммунальщики заявили, что активная жилая застройка в Заозерном районе не влияет на рост аварий на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Рост количества аварий на сетях не зависит от строительства новых микрорайонов, а связан с общим состоянием городских трубопроводов. Ведь все коммунальные коммуникации Кургана, как новые, так и выработавшие свой ресурс, неразрывно связаны между собой», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В компании отметили, что в Кургане идет планомерная работа по замене старых участков водопроводных и канализационных сетей. Их меняют на новые полиэтиленовые трубы. В 2023 году на эти цели было направлено полмиллиарда рублей. Также в «Водным Союзом» подчеркнули, что частично проблемы с ветхими сетями устраняются при поддержке застройщиков, которые оплачивают модернизацию трубопроводов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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