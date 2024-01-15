В Кургане объяснили, влияет ли жилая застройка на рост коммунальных аварий

«Водный Союз»: активная застройка в Кургане не ведет к увеличению аварий на сети

16 января 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Строительство новых домов в Заозерном не влияет на рост коммунальных аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские коммунальщики заявили, что активная жилая застройка в Заозерном районе не влияет на рост аварий на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Рост количества аварий на сетях не зависит от строительства новых микрорайонов, а связан с общим состоянием городских трубопроводов. Ведь все коммунальные коммуникации Кургана, как новые, так и выработавшие свой ресурс, неразрывно связаны между собой», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В компании отметили, что в Кургане идет планомерная работа по замене старых участков водопроводных и канализационных сетей. Их меняют на новые полиэтиленовые трубы. В 2023 году на эти цели было направлено полмиллиарда рублей. Также в «Водным Союзом» подчеркнули, что частично проблемы с ветхими сетями устраняются при поддержке застройщиков, которые оплачивают модернизацию трубопроводов города.

Курганские коммунальщики заявили, что активная жилая застройка в Заозерном районе не влияет на рост аварий на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Рост количества аварий на сетях не зависит от строительства новых микрорайонов, а связан с общим состоянием городских трубопроводов. Ведь все коммунальные коммуникации Кургана, как новые, так и выработавшие свой ресурс, неразрывно связаны между собой», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В компании отметили, что в Кургане идет планомерная работа по замене старых участков водопроводных и канализационных сетей. Их меняют на новые полиэтиленовые трубы. В 2023 году на эти цели было направлено полмиллиарда рублей. Также в «Водным Союзом» подчеркнули, что частично проблемы с ветхими сетями устраняются при поддержке застройщиков, которые оплачивают модернизацию трубопроводов города.