Курганский судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения

В селе Кетово судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения. Проезжая на автомобиле, женщина заметила лежавшего у дороги человека. Она остановила авто, убедилась, что человек жив, и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.
«Судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения №4 Мария Сидорова спасла жителя Кетовского муниципального округа от переохлаждения, вовремя оказав ему помощь и вызвав врачей. После окончания рабочего дня Мария Владимировна на своей машине поехала в детский сад, расположенный в селе Кетово. На одной из улиц села она заметила мужчину, лежащего у дороги. Температура воздуха на тот момент опустилась до -26 градусов. Пристав остановила автомобиль, подошла к мужчине, проверила его пульс, и вызывала скорую помощь», — сообщает ведомство.
Нетрезвый мужчина пояснил приставу, что шел домой, но из-за мороза у него отказали ноги. Он упал и не смог позвать никого на помощь. Медики установили, что у сельчанина началось обморожение ног. Его доставили в больницу.
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