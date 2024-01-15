Курганский судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения

16 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пристав оказала помощь жителю Кетово, который лежал на снегу у дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кетово судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения. Проезжая на автомобиле, женщина заметила лежавшего у дороги человека. Она остановила авто, убедилась, что человек жив, и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения №4 Мария Сидорова спасла жителя Кетовского муниципального округа от переохлаждения, вовремя оказав ему помощь и вызвав врачей. После окончания рабочего дня Мария Владимировна на своей машине поехала в детский сад, расположенный в селе Кетово. На одной из улиц села она заметила мужчину, лежащего у дороги. Температура воздуха на тот момент опустилась до -26 градусов. Пристав остановила автомобиль, подошла к мужчине, проверила его пульс, и вызывала скорую помощь», — сообщает ведомство. Нетрезвый мужчина пояснил приставу, что шел домой, но из-за мороза у него отказали ноги. Он упал и не смог позвать никого на помощь. Медики установили, что у сельчанина началось обморожение ног. Его доставили в больницу.

В селе Кетово судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения. Проезжая на автомобиле, женщина заметила лежавшего у дороги человека. Она остановила авто, убедилась, что человек жив, и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения №4 Мария Сидорова спасла жителя Кетовского муниципального округа от переохлаждения, вовремя оказав ему помощь и вызвав врачей. После окончания рабочего дня Мария Владимировна на своей машине поехала в детский сад, расположенный в селе Кетово. На одной из улиц села она заметила мужчину, лежащего у дороги. Температура воздуха на тот момент опустилась до -26 градусов. Пристав остановила автомобиль, подошла к мужчине, проверила его пульс, и вызывала скорую помощь», — сообщает ведомство. Нетрезвый мужчина пояснил приставу, что шел домой, но из-за мороза у него отказали ноги. Он упал и не смог позвать никого на помощь. Медики установили, что у сельчанина началось обморожение ног. Его доставили в больницу.