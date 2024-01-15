15 января 2024

Курганский судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионер, парк, пенсия, цпкио
Пристав оказала помощь жителю Кетово, который лежал на снегу у дороги Фото:

В селе Кетово судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения. Проезжая на автомобиле, женщина заметила лежавшего у дороги человека. Она остановила авто, убедилась, что человек жив, и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«Судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения №4 Мария Сидорова спасла жителя Кетовского муниципального округа от переохлаждения, вовремя оказав ему помощь и вызвав врачей. После окончания рабочего дня Мария Владимировна на своей машине поехала в детский сад, расположенный в селе Кетово. На одной из улиц села она заметила мужчину, лежащего у дороги. Температура воздуха на тот момент опустилась до -26 градусов. Пристав остановила автомобиль, подошла к мужчине, проверила его пульс, и вызывала скорую помощь», — сообщает ведомство.

Нетрезвый мужчина пояснил приставу, что шел домой, но из-за мороза у него отказали ноги. Он упал и не смог позвать никого на помощь. Медики установили, что у сельчанина началось обморожение ног. Его доставили в больницу.

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В селе Кетово судебный пристав спасла мужчину от переохлаждения. Проезжая на автомобиле, женщина заметила лежавшего у дороги человека. Она остановила авто, убедилась, что человек жив, и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения №4 Мария Сидорова спасла жителя Кетовского муниципального округа от переохлаждения, вовремя оказав ему помощь и вызвав врачей. После окончания рабочего дня Мария Владимировна на своей машине поехала в детский сад, расположенный в селе Кетово. На одной из улиц села она заметила мужчину, лежащего у дороги. Температура воздуха на тот момент опустилась до -26 градусов. Пристав остановила автомобиль, подошла к мужчине, проверила его пульс, и вызывала скорую помощь», — сообщает ведомство. Нетрезвый мужчина пояснил приставу, что шел домой, но из-за мороза у него отказали ноги. Он упал и не смог позвать никого на помощь. Медики установили, что у сельчанина началось обморожение ног. Его доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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