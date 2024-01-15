15 января 2024

Курганскому физруку подарили бронежилет перед отправкой на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскому добровольцу вручили бронежилет и шлем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Учитель физкультуры из курганской школы №42 Алексей решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Перед отправкой ему подарили бронежилет и шлем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Адресной поддержкой участников СВО лично занимается губернатор Вадим Шумков.

«При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе продолжается адресная помощь участникам специальной военной операции. Накануне учитель физкультуры курганской школы №42 Алексей, который в ближайшее время отправиться в зону СВО, получил от правительства области необходимую экипировку — бронежилет и шлем», — сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Доброволец Алексей имеет военный опыт и является ветераном боевых действий. До принятия решений пойти на фронт он три года служил по призыву в десантном батальоне морской пехоты в Севастополе, два года служил по контракту в Чечне, на протяжении пяти лет защищал Донбасс.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил на СВО новый бронежилет вместо старого, который спас бойца. Также глава региона регулярно участвует в отправках гуманитарной помощи на фронт. Участникам СВО отправляют на передовую машины, продукты питания и спецоборудование.

Кургански учитель физкультуры Алексей решил пойти добровольцем в зону СВО
Кургански учитель физкультуры Алексей решил пойти добровольцем в зону СВО
Фото:
Бойцу перед отправкой на фронт передали бронежилет и шлем
Бойцу перед отправкой на фронт передали бронежилет и шлем
Фото:

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Учитель физкультуры из курганской школы №42 Алексей решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Перед отправкой ему подарили бронежилет и шлем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Адресной поддержкой участников СВО лично занимается губернатор Вадим Шумков. «При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе продолжается адресная помощь участникам специальной военной операции. Накануне учитель физкультуры курганской школы №42 Алексей, который в ближайшее время отправиться в зону СВО, получил от правительства области необходимую экипировку — бронежилет и шлем», — сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Доброволец Алексей имеет военный опыт и является ветераном боевых действий. До принятия решений пойти на фронт он три года служил по призыву в десантном батальоне морской пехоты в Севастополе, два года служил по контракту в Чечне, на протяжении пяти лет защищал Донбасс. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил на СВО новый бронежилет вместо старого, который спас бойца. Также глава региона регулярно участвует в отправках гуманитарной помощи на фронт. Участникам СВО отправляют на передовую машины, продукты питания и спецоборудование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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