Курганскому физруку подарили бронежилет перед отправкой на СВО. Фото

16 января 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Курганскому добровольцу вручили бронежилет и шлем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Учитель физкультуры из курганской школы №42 Алексей решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Перед отправкой ему подарили бронежилет и шлем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Адресной поддержкой участников СВО лично занимается губернатор Вадим Шумков. «При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе продолжается адресная помощь участникам специальной военной операции. Накануне учитель физкультуры курганской школы №42 Алексей, который в ближайшее время отправиться в зону СВО, получил от правительства области необходимую экипировку — бронежилет и шлем», — сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Доброволец Алексей имеет военный опыт и является ветераном боевых действий. До принятия решений пойти на фронт он три года служил по призыву в десантном батальоне морской пехоты в Севастополе, два года служил по контракту в Чечне, на протяжении пяти лет защищал Донбасс. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил на СВО новый бронежилет вместо старого, который спас бойца. Также глава региона регулярно участвует в отправках гуманитарной помощи на фронт. Участникам СВО отправляют на передовую машины, продукты питания и спецоборудование. Кургански учитель физкультуры Алексей решил пойти добровольцем в зону СВО Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» Бойцу перед отправкой на фронт передали бронежилет и шлем Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

Учитель физкультуры из курганской школы №42 Алексей решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Перед отправкой ему подарили бронежилет и шлем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Адресной поддержкой участников СВО лично занимается губернатор Вадим Шумков. «При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе продолжается адресная помощь участникам специальной военной операции. Накануне учитель физкультуры курганской школы №42 Алексей, который в ближайшее время отправиться в зону СВО, получил от правительства области необходимую экипировку — бронежилет и шлем», — сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Доброволец Алексей имеет военный опыт и является ветераном боевых действий. До принятия решений пойти на фронт он три года служил по призыву в десантном батальоне морской пехоты в Севастополе, два года служил по контракту в Чечне, на протяжении пяти лет защищал Донбасс. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил на СВО новый бронежилет вместо старого, который спас бойца. Также глава региона регулярно участвует в отправках гуманитарной помощи на фронт. Участникам СВО отправляют на передовую машины, продукты питания и спецоборудование.