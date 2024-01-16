Тюменский актер из сериала «Слово пацана» стал открытием года онлайн-кинотеатра Premier

Тюменский актер Зулькарнаев стал открытием года онлайн-кинотеатра Premier
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Пока у Льва Зулькарнаева только роли второго плана Фото:

Тюменский актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»), занял первое место в номинации «Открытие года» по версии онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщается в официальной группе сервиса на сайте «ВКонтакте».

«Лев Зулькарнаев в номинации „Открытие года“ стал первым по итогам голосования подписчиков. В номинации он выиграл первое место за роль в фильме „Цербер“», — говорится в сообщении.

Исторический сериал «Цербер» вышел в прокат в ноябре 2023 года, в нем у тюменца эпизодическая роль. Ранее URA.RU писало, что актер уже на себе почувствовал все минусы популярности после того, как его номер телефона слили в сеть.

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Тюменский актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»), занял первое место в номинации «Открытие года» по версии онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщается в официальной группе сервиса на сайте «ВКонтакте». «Лев Зулькарнаев в номинации „Открытие года“ стал первым по итогам голосования подписчиков. В номинации он выиграл первое место за роль в фильме „Цербер“», — говорится в сообщении. Исторический сериал «Цербер» вышел в прокат в ноябре 2023 года, в нем у тюменца эпизодическая роль. Ранее URA.RU писало, что актер уже на себе почувствовал все минусы популярности после того, как его номер телефона слили в сеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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