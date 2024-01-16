Тюменский актер из сериала «Слово пацана» стал открытием года онлайн-кинотеатра Premier

Тюменский актер Зулькарнаев стал открытием года онлайн-кинотеатра Premier

Пока у Льва Зулькарнаева только роли второго плана Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Тюменский актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»), занял первое место в номинации «Открытие года» по версии онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщается в официальной группе сервиса на сайте «ВКонтакте».

«Лев Зулькарнаев в номинации „Открытие года“ стал первым по итогам голосования подписчиков. В номинации он выиграл первое место за роль в фильме „Цербер“», — говорится в сообщении.

Исторический сериал «Цербер» вышел в прокат в ноябре 2023 года, в нем у тюменца эпизодическая роль. Ранее URA.RU писало, что актер уже на себе почувствовал все минусы популярности после того, как его номер телефона слили в сеть.