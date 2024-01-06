06 января 2024
05 января 2024

Номер телефона тюменского актера из сериала «Слово пацана» слили в Сеть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото со съемок сериала "Слово пацана"
Актер из популярного сериала рассказал, что на него обрушился шквал звонков от фанатов Фото:

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» (18+), рассказал о том, что его личный номер телефона слили Сеть. Фанаты написывают и названивают актеру каждый день. Об этом молодой человек заявил в интервью.

«Мне буквально каждые 10 минут звонят, — где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнает. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: „Блин, а как теперь не сойти с ума?“» — передает слова Зулькарнаева телеканал КИНО ТВ на YouTube-канале.

До актерской карьеры Зулькарнаев учился в Нефтегазовом университете по специальности «Геология» в Тюмени. В свои 23 года он снялся во большом количестве успешных проектов, в том числе в нашумевшем триллере «Коса». В своем telegram-канале он выкладывает стихи собственного авторства и показывает закулисье со съемочных площадок.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» (18+), рассказал о том, что его личный номер телефона слили Сеть. Фанаты написывают и названивают актеру каждый день. Об этом молодой человек заявил в интервью. «Мне буквально каждые 10 минут звонят, — где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнает. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: „Блин, а как теперь не сойти с ума?“» — передает слова Зулькарнаева телеканал КИНО ТВ на YouTube-канале. До актерской карьеры Зулькарнаев учился в Нефтегазовом университете по специальности «Геология» в Тюмени. В свои 23 года он снялся во большом количестве успешных проектов, в том числе в нашумевшем триллере «Коса». В своем telegram-канале он выкладывает стихи собственного авторства и показывает закулисье со съемочных площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...