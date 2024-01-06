Номер телефона тюменского актера из сериала «Слово пацана» слили в Сеть

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» (18+), рассказал о том, что его личный номер телефона слили Сеть. Фанаты написывают и названивают актеру каждый день. Об этом молодой человек заявил в интервью.
«Мне буквально каждые 10 минут звонят, — где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнает. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: „Блин, а как теперь не сойти с ума?“» — передает слова Зулькарнаева телеканал КИНО ТВ на YouTube-канале.
До актерской карьеры Зулькарнаев учился в Нефтегазовом университете по специальности «Геология» в Тюмени. В свои 23 года он снялся во большом количестве успешных проектов, в том числе в нашумевшем триллере «Коса». В своем telegram-канале он выкладывает стихи собственного авторства и показывает закулисье со съемочных площадок.
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