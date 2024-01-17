Кто стоит за преступлениями банды подростков в Белгороде

Экс-глава криминальной полиции: в Белгороде пытаются дестабилизировать ситуацию

17 января 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Подростковая преступность не имеет национальности, сказал Олег Иванников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банда подростков, избивавшая прохожих в Белгороде, может быть связана с внешними структурами, которые хотят дестабилизировать обстановку в приграничном с Украиной регионе. Об этом заявил в беседе с URA.RU адвокат, бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов. В Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих и видео размещали в социальных сетях. По версии следствия, мотивом могла послужить национальная ненависть, так как на опубликованных кадрах звучат оскорбления в адрес русских. Как сообщает telegram-канал «Baza», один из подозреваемых,17-летний лидер банды, является уроженцем Харькова. Российское гражданство он получил в 2022 году. К делу подключилось ФСБ, Прокуратура проверяет законность получения гражданства РФ членом банды. Новость по теме Что известно о банде подростков, которые терроризировали жителей Белгорода «Некоторые недобросовестные лица пытаются раскачать лодку спокойствия. Может это не первый случай, может, это не первый десяток случаев, их будут устанавливать. Люди же не глупые, даже те, кто принимал участие в избиении. Они же понимали наверняка, что их со временем задержат, но все равно на это шли. Это просто хулиганство или намеренное воплощение в действие чьей-то мысли. Может быть, кто-то специально попросил раскачать на фоне вот этих беспилотных атак обстановку. ФСБ, естественно, будет проверять. [Версия с влиянием извне на людей] сейчас в условиях нынешней ситуации всегда идет фоном», — сказал Евгений Харламов. По его словам, с ненавистью по национальному признаку данное преступление никак не связано. «Не надо обращать внимания, откуда парень (член банды — прим. ред.). Вопрос не в национальности и не в гражданстве. Любой человек, который себе позволяет подобным образом раскачать лодку, должен понимать, что его накажут, как минимум, и привлекут к уголовной ответственности», — отметил адвокат. Такого же мнения придерживается военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Это не является межнациональным конфликтом и нельзя этой преступной банде приписывать разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Это молодежная преступность, которая по факту не имеет национальности», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что требуется более жестко проверять приезжающих в Россию. «МВД, паспортно-визовой службе нужно внимательнее изучать личности и биографии соискателей гражданства, чтобы минимизировать подобные ситуации», — продолжил Иванников. Полковник запаса МВД обратил внимание на нехватку кадров в полиции, что мешает более эффективной работе. «Это некомплект в органах внутренних дел, который в некоторых региональных главках управления достигает 40%, по моей информации. Многие преступления, которые должны были быть спрофилактированы, а преступники вовремя задержаны, раскрываются с нарушением разумных сроков», — заключил собеседник URA.RU. Ранее Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о необходимости ужесточения контроля при принятии иностранцев в российское гражданство и выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По его словам, участие должны принимать все подразделения полиции, а также стоит уделять внимание наличию запретов на въезд в РФ. Законопроект, который расширяет практику привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции, был принят Госдумой. С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается нападениям диверсантов, а также обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так диверсионно-разведывательная группа зашла в регион в мае 2023 года, в результате чего пострадали восемь человек, был объявлен режим контртеррористической операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банда подростков, избивавшая прохожих в Белгороде, может быть связана с внешними структурами, которые хотят дестабилизировать обстановку в приграничном с Украиной регионе. Об этом заявил в беседе с URA.RU адвокат, бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов. В Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих и видео размещали в социальных сетях. По версии следствия, мотивом могла послужить национальная ненависть, так как на опубликованных кадрах звучат оскорбления в адрес русских. Как сообщает telegram-канал «Baza», один из подозреваемых,17-летний лидер банды, является уроженцем Харькова. Российское гражданство он получил в 2022 году. К делу подключилось ФСБ, Прокуратура проверяет законность получения гражданства РФ членом банды. «Некоторые недобросовестные лица пытаются раскачать лодку спокойствия. Может это не первый случай, может, это не первый десяток случаев, их будут устанавливать. Люди же не глупые, даже те, кто принимал участие в избиении. Они же понимали наверняка, что их со временем задержат, но все равно на это шли. Это просто хулиганство или намеренное воплощение в действие чьей-то мысли. Может быть, кто-то специально попросил раскачать на фоне вот этих беспилотных атак обстановку. ФСБ, естественно, будет проверять. [Версия с влиянием извне на людей] сейчас в условиях нынешней ситуации всегда идет фоном», — сказал Евгений Харламов. По его словам, с ненавистью по национальному признаку данное преступление никак не связано. «Не надо обращать внимания, откуда парень (член банды — прим. ред.). Вопрос не в национальности и не в гражданстве. Любой человек, который себе позволяет подобным образом раскачать лодку, должен понимать, что его накажут, как минимум, и привлекут к уголовной ответственности», — отметил адвокат. Он добавил, что требуется более жестко проверять приезжающих в Россию. «МВД, паспортно-визовой службе нужно внимательнее изучать личности и биографии соискателей гражданства, чтобы минимизировать подобные ситуации», — продолжил Иванников. Полковник запаса МВД обратил внимание на нехватку кадров в полиции, что мешает более эффективной работе. «Это некомплект в органах внутренних дел, который в некоторых региональных главках управления достигает 40%, по моей информации. Многие преступления, которые должны были быть спрофилактированы, а преступники вовремя задержаны, раскрываются с нарушением разумных сроков», — заключил собеседник URA.RU. Ранее Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о необходимости ужесточения контроля при принятии иностранцев в российское гражданство и выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По его словам, участие должны принимать все подразделения полиции, а также стоит уделять внимание наличию запретов на въезд в РФ. Законопроект, который расширяет практику привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции, был принят Госдумой. С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается нападениям диверсантов, а также обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так диверсионно-разведывательная группа зашла в регион в мае 2023 года, в результате чего пострадали восемь человек, был объявлен режим контртеррористической операции.