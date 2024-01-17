На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в проруб
В Тюмени 18 января начались Крещенские купания. На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в прорубь и набирают святую воду. Агентство URA.RU подготовило фоторепортаж — как в Тюмени проходит Крещение.
Утром 18 января начался Крестный ход от Свято-Троицкого монастыря
В Тюмени организовали три места для купания: на Туре, в районе Антипино и озере Липовом. На реке освятил воду Владыка Димитрий
Некоторые тюменцы окунулись в прорубь. Как рассказали URA.RU жители, которые подготовились к купанию, они решились отпустить грехи и «обновиться»
На Туре оборудовали четыре купели, иордань и палатки для переодевания. Те, кто не решились окунуться, умыли лицо и руки
Купания на Туре и Липовом продлятся до полуночи, 19 января жители могут окунуться с 10:00 до 00:00. Также 19 января заработает купель в Антипино
На купании дежурят спасатели и медики, которые обеспечивают безопасность участников мероприятия
Для всех желающих набрать освященной воды или окунуться прорубь муниципальные маршруты 19 января будут работать до полуночи
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