В Тюмени начались Крещенские купания. Фоторепортаж

18 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в проруб Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 18 января начались Крещенские купания. На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в прорубь и набирают святую воду. Агентство URA.RU подготовило фоторепортаж — как в Тюмени проходит Крещение. Утром 18 января начался Крестный ход от Свято-Троицкого монастыря Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени организовали три места для купания: на Туре, в районе Антипино и озере Липовом. На реке освятил воду Владыка Димитрий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые тюменцы окунулись в прорубь. Как рассказали URA.RU жители, которые подготовились к купанию, они решились отпустить грехи и «обновиться» Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Туре оборудовали четыре купели, иордань и палатки для переодевания. Те, кто не решились окунуться, умыли лицо и руки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Купания на Туре и Липовом продлятся до полуночи, 19 января жители могут окунуться с 10:00 до 00:00. Также 19 января заработает купель в Антипино Фото: Денис Моргунов © URA.RU На купании дежурят спасатели и медики, которые обеспечивают безопасность участников мероприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для всех желающих набрать освященной воды или окунуться прорубь муниципальные маршруты 19 января будут работать до полуночи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 18 января начались Крещенские купания. На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в прорубь и набирают святую воду. Агентство URA.RU подготовило фоторепортаж — как в Тюмени проходит Крещение.