17 января 2024

В Тюмени начались Крещенские купания. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Тюмень
На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в проруб Фото:

В Тюмени 18 января начались Крещенские купания. На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в прорубь и набирают святую воду. Агентство URA.RU подготовило фоторепортаж — как в Тюмени проходит Крещение.

Крещение. Тюмень
Утром 18 января начался Крестный ход от Свято-Троицкого монастыря
Фото:
Крещение. Тюмень
В Тюмени организовали три места для купания: на Туре, в районе Антипино и озере Липовом. На реке освятил воду Владыка Димитрий
Фото:
Крещение. Тюмень
Некоторые тюменцы окунулись в прорубь. Как рассказали URA.RU жители, которые подготовились к купанию, они решились отпустить грехи и «обновиться»
Фото:
Крещение. Тюмень
На Туре оборудовали четыре купели, иордань и палатки для переодевания. Те, кто не решились окунуться, умыли лицо и руки
Фото:
Крещение. Тюмень
Купания на Туре и Липовом продлятся до полуночи, 19 января жители могут окунуться с 10:00 до 00:00. Также 19 января заработает купель в Антипино
Фото:
Крещение. Тюмень
На купании дежурят спасатели и медики, которые обеспечивают безопасность участников мероприятия
Фото:
Крещение. Тюмень
Для всех желающих набрать освященной воды или окунуться прорубь муниципальные маршруты 19 января будут работать до полуночи
Фото:

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В Тюмени 18 января начались Крещенские купания. На реке Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом жители окунаются в прорубь и набирают святую воду. Агентство URA.RU подготовило фоторепортаж — как в Тюмени проходит Крещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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