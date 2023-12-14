Власти Кургана хотят забрать объекты у стройуправления после ареста директора. Инсайд

15 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Курганские объекты строительства передадут в непрофильные управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления капстроительства Кургана получили указание от вышестоящего начальства о передаче строящихся объектов в другие управления города. После ареста директора управления Игоря Минина никто не может подписать документы, поэтому власти решили подготовить смену заказчика. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Сверху спустили устное указание передать объекты по дороге на Фарафонова в Заозерном и главным очистным сооружениям города в другие управления», — рассказали источники. Меры якобы принимаются, чтобы не потерять финансирование и использовать все средства в конце года. Собеседников редакции беспокоит тот факт, что у новых заказчиков — в их числе называют дирекцию социальных объектов и управление лесами — нет строительных специалистов. Документы передают туда, где есть руководители с правом подписи. Вероятно, недавно назначенный врио УКС Павел Коваленко не готов подписывать бумаги, за которые потом можно попасть под «уголовку». Такая участь постигла предыдущих начальников УКС, Андрея Чудакова и уже упомянутого Минина. Передача объектов непрофессионалам может негативно отразиться на стройках. Редакция обратилась за комментариями в администрацию города. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в УКС города Кургана назначили врио директора. Им после ареста действующего главы по совместительству стал руководитель транспортного управления. Минина суд поместил под стражу после ходатайства следователей, которые якобы нашли нарушения при строительстве самой большой школы в Кургане на 1500 мест. По версии следствия, Минин в 2021 году подписал документы о приемке и оплате материалов (окон и вентиляции), которые поставили только два года спустя. Ущерб по делу обозначен в размере 4,4 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники управления капстроительства Кургана получили указание от вышестоящего начальства о передаче строящихся объектов в другие управления города. После ареста директора управления Игоря Минина никто не может подписать документы, поэтому власти решили подготовить смену заказчика. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Сверху спустили устное указание передать объекты по дороге на Фарафонова в Заозерном и главным очистным сооружениям города в другие управления», — рассказали источники. Меры якобы принимаются, чтобы не потерять финансирование и использовать все средства в конце года. Собеседников редакции беспокоит тот факт, что у новых заказчиков — в их числе называют дирекцию социальных объектов и управление лесами — нет строительных специалистов. Документы передают туда, где есть руководители с правом подписи. Вероятно, недавно назначенный врио УКС Павел Коваленко не готов подписывать бумаги, за которые потом можно попасть под «уголовку». Такая участь постигла предыдущих начальников УКС, Андрея Чудакова и уже упомянутого Минина. Передача объектов непрофессионалам может негативно отразиться на стройках. Редакция обратилась за комментариями в администрацию города. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в УКС города Кургана назначили врио директора. Им после ареста действующего главы по совместительству стал руководитель транспортного управления. Минина суд поместил под стражу после ходатайства следователей, которые якобы нашли нарушения при строительстве самой большой школы в Кургане на 1500 мест. По версии следствия, Минин в 2021 году подписал документы о приемке и оплате материалов (окон и вентиляции), которые поставили только два года спустя. Ущерб по делу обозначен в размере 4,4 млн рублей.