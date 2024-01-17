Евгений Иванов (Eugen Ivanov), уроженец Курганской области, отправился на модный показ в Париж. Модель работает с известным итальянским брендом одежды и аксессуаров Prada. Об этом Иванов сообщил корреспонденту URA.RU.
«Сейчас работаю на парижской неделе моды. Идут кастинги, примерки. Все продолжается целыми днями», — рассказал URA.RU Иванов. Отмечается, что модель полетел на показ из Милана. Также об его участии в модном показе в Париже указано в его модельном агентстве TANN Model Management.
На сайте Models говорится, что Евгений Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель из Курганской области имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября.
Ранее URA.RU писало, что курганец стал моделью Prada. Он работает с брендом на неделе моды в Италии.
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