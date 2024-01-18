Елена Ситникова удалила свои аккаунты в соцсетях
Бывшая глава Кургана Елена Ситникова удалила свой telegram-канал и страницу в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ситникова ушла в отставку по собственному желанию.
«Страница удалена ее владельцем», — указано в аккаунте Ситниковой в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал экс-мэра так же оказался недоступен. Вместо него был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не она.
Елена Ситникова руководила городом с 2021 года и ушла в отставку 10 января 2024 года. Временно исполнять обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева.
Елена Ситникова удалила свою страницу
Официальный telegram-канал экс-главы Кургана оказался недоступен, а вместо него была создана альтернативная страница
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