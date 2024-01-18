Экс-мэр Кургана Ситникова удалила свои страницы в соцсетях. Скрин

19 января 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова удалила свои аккаунты в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая глава Кургана Елена Ситникова удалила свой telegram-канал и страницу в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. «Страница удалена ее владельцем», — указано в аккаунте Ситниковой в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал экс-мэра так же оказался недоступен. Вместо него был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не она. Елена Ситникова руководила городом с 2021 года и ушла в отставку 10 января 2024 года. Временно исполнять обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева. Елена Ситникова удалила свою страницу Скриншот страницы Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» Официальный telegram-канал экс-главы Кургана оказался недоступен, а вместо него была создана альтернативная страница Скриншот альтернативной страницы Елены Ситниковой

Бывшая глава Кургана Елена Ситникова удалила свой telegram-канал и страницу в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. «Страница удалена ее владельцем», — указано в аккаунте Ситниковой в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал экс-мэра так же оказался недоступен. Вместо него был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не она. Елена Ситникова руководила городом с 2021 года и ушла в отставку 10 января 2024 года. Временно исполнять обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева.