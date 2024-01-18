18 января 2024
17 января 2024

Экс-мэр Кургана Ситникова удалила свои страницы в соцсетях. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова удалила свои аккаунты в соцсетях Фото:

Бывшая глава Кургана Елена Ситникова удалила свой telegram-канал и страницу в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ситникова ушла в отставку по собственному желанию.

«Страница удалена ее владельцем», — указано в аккаунте Ситниковой в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал экс-мэра так же оказался недоступен. Вместо него был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не она.

Елена Ситникова руководила городом с 2021 года и ушла в отставку 10 января 2024 года. Временно исполнять обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева.

Елена Ситникова удалила свою страницу
Елена Ситникова удалила свою страницу
Официальный telegram-канал экс-главы Кургана оказался недоступен, а вместо него была создана альтернативная страница
Официальный telegram-канал экс-главы Кургана оказался недоступен, а вместо него была создана альтернативная страница

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Бывшая глава Кургана Елена Ситникова удалила свой telegram-канал и страницу в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. «Страница удалена ее владельцем», — указано в аккаунте Ситниковой в соцсети «ВКонтакте». Telegram-канал экс-мэра так же оказался недоступен. Вместо него был создан альтернативный аккаунт, в описании которого указано, что ведет его не она. Елена Ситникова руководила городом с 2021 года и ушла в отставку 10 января 2024 года. Временно исполнять обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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