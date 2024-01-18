18 января 2024

Курганские власти предупредили об отключении света из-за плановых работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет отключат из-за плановых работ Фото:

В Кургане 19 января будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По информации АО „СУЭНКО“, сегодня, 19 января, будут проведены плановые работы. С 9:00 до 12:30 будет отключено электричество в СНТ „Черемушки-4“», — сообщили в telegram-канале администрации.

Ранее из-за плановых работ отключали электричество по нескольким адресам в Кургане. Света не было у десятков домов с 8:40 до 17:00.

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В Кургане 19 января будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «По информации АО „СУЭНКО“, сегодня, 19 января, будут проведены плановые работы. С 9:00 до 12:30 будет отключено электричество в СНТ „Черемушки-4“», — сообщили в telegram-канале администрации. Ранее из-за плановых работ отключали электричество по нескольким адресам в Кургане. Света не было у десятков домов с 8:40 до 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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