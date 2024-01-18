Курганцы окунались в прорубь 19 января
В Кургане и других муниципалитетах региона оборудованы 35 мест для купания в крещенских купелях. На месте дежурят представители силовых ведомств, МЧС, врачи и волонтеры. URA.RU посетило Голубые озера, где оборудованы три купели. Там уже днем собрались десятки курганцев, чтобы окунуться в проруби.
Курганцев, которые захотели окунуться в прорубь, не остановил холод
В Кургане есть только одно официальное место для размещение прорубей — Голубые озера
Днем, чтобы окунуться, приехали десятки горожан
На месте дежурят представители различных ведомств
За порядком следят спасатели
Также на Голубых озерах дежурили волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Для собравшихся подготовили горячий чай
Горожане приходили вместе с родственниками и близкими
В прорубь окунались не только мужчины, но и женщины
Окунуться можно до 22:00
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