18 января 2024

Жители Кургана массово окунаются в проруби на Крещение. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган
Курганцы окунались в прорубь 19 января Фото:

В Кургане и других муниципалитетах региона оборудованы 35 мест для купания в крещенских купелях. На месте дежурят представители силовых ведомств, МЧС, врачи и волонтеры. URA.RU посетило Голубые озера, где оборудованы три купели. Там уже днем собрались десятки курганцев, чтобы окунуться в проруби.

Крещенские купания. Курган
Курганцев, которые захотели окунуться в прорубь, не остановил холод
Фото:
Крещенские купания. Курган
В Кургане есть только одно официальное место для размещение прорубей — Голубые озера
Фото:
Крещенские купания. Курган
Днем, чтобы окунуться, приехали десятки горожан
Фото:
Крещенские купания. Курган
На месте дежурят представители различных ведомств
Фото:
Крещенские купания. Курган
За порядком следят спасатели
Фото:
Крещенские купания. Курган
Также на Голубых озерах дежурили волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Фото:
Крещенские купания. Курган
Для собравшихся подготовили горячий чай
Фото:
Крещенские купания. Курган
Горожане приходили вместе с родственниками и близкими
Фото:
Крещенские купания. Курган
В прорубь окунались не только мужчины, но и женщины
Фото:
Крещенские купания. Курган
Окунуться можно до 22:00
Фото:

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В Кургане и других муниципалитетах региона оборудованы 35 мест для купания в крещенских купелях. На месте дежурят представители силовых ведомств, МЧС, врачи и волонтеры. URA.RU посетило Голубые озера, где оборудованы три купели. Там уже днем собрались десятки курганцев, чтобы окунуться в проруби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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