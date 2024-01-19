Шумков направил десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов в Целинном

20 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

По инициативе Шумкова в регионе ремонтируют спортшколы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Целинном (Курганская область) капитально отремонтируют здание детско-юношеского центра, а также спортзал детской спортшколы. Десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов направлены по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания МБУ ДО „ЦДЮЦ“ в селе Целинное на улице 8 Марта, 59. Начальная цена контракта — 52 млн 819 тысяч рублей. Капремонт спортзала в МБУ ДО „ЦДЮСШ“ в Целинном, начальная цена контракта — 19 млн 714 тысяч рублей», — указано в документации тендеров. В документации говорится о том, что капремонт соцобъектов финансируется из регионального бюджета. Работы планируется завершить к началу нового учебного года. Ранее по поручению Шумкова члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах в Целинном округе. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это было направлено около 86,5 млн рублей.

В селе Целинном (Курганская область) капитально отремонтируют здание детско-юношеского центра, а также спортзал детской спортшколы. Десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов направлены по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания МБУ ДО „ЦДЮЦ“ в селе Целинное на улице 8 Марта, 59. Начальная цена контракта — 52 млн 819 тысяч рублей. Капремонт спортзала в МБУ ДО „ЦДЮСШ“ в Целинном, начальная цена контракта — 19 млн 714 тысяч рублей», — указано в документации тендеров. В документации говорится о том, что капремонт соцобъектов финансируется из регионального бюджета. Работы планируется завершить к началу нового учебного года. Ранее по поручению Шумкова члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах в Целинном округе. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это было направлено около 86,5 млн рублей.