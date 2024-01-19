19 января 2024

Шумков направил десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов в Целинном

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
По инициативе Шумкова в регионе ремонтируют спортшколы Фото:

В селе Целинном (Курганская область) капитально отремонтируют здание детско-юношеского центра, а также спортзал детской спортшколы. Десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов направлены по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт здания МБУ ДО „ЦДЮЦ“ в селе Целинное на улице 8 Марта, 59. Начальная цена контракта — 52 млн 819 тысяч рублей. Капремонт спортзала в МБУ ДО „ЦДЮСШ“ в Целинном, начальная цена контракта — 19 млн 714 тысяч рублей», — указано в документации тендеров.

В документации говорится о том, что капремонт соцобъектов финансируется из регионального бюджета. Работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Ранее по поручению Шумкова члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах в Целинном округе. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это было направлено около 86,5 млн рублей.

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В селе Целинном (Курганская область) капитально отремонтируют здание детско-юношеского центра, а также спортзал детской спортшколы. Десятки миллионов рублей на ремонт соцобъектов направлены по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания МБУ ДО „ЦДЮЦ“ в селе Целинное на улице 8 Марта, 59. Начальная цена контракта — 52 млн 819 тысяч рублей. Капремонт спортзала в МБУ ДО „ЦДЮСШ“ в Целинном, начальная цена контракта — 19 млн 714 тысяч рублей», — указано в документации тендеров. В документации говорится о том, что капремонт соцобъектов финансируется из регионального бюджета. Работы планируется завершить к началу нового учебного года. Ранее по поручению Шумкова члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах в Целинном округе. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это было направлено около 86,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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