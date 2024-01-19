В Ноябрьске произошла массовая авария

В результате аварии водитель одной из машин был доставлен в больницу
В Ноябрьске (ЯНАО) легковушка устроили массовое ДТП из-за несоблюдения правил дистанции. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.
«Сегодня около 16:45 минут в районе проспекта Мира водитель иномарки Chevrolet не выдержал безопасную дистанцию. В результате этого совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen допустил наезд на впереди стоящий Kia», — написало ведомство в telegram-канале.
В результате ДТП водитель Volkswagen доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
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