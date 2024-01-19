19 января 2024

В Ноябрьске произошла массовая авария

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, пациенты, лечение, здоровье, медицина, больница
В результате аварии водитель одной из машин был доставлен в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) легковушка устроили массовое ДТП из-за несоблюдения правил дистанции. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.

«Сегодня около 16:45 минут в районе проспекта Мира водитель иномарки Chevrolet не выдержал безопасную дистанцию. В результате этого совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen допустил наезд на впереди стоящий Kia», — написало ведомство в telegram-канале.

В результате ДТП водитель Volkswagen доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) легковушка устроили массовое ДТП из-за несоблюдения правил дистанции. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала. «Сегодня около 16:45 минут в районе проспекта Мира водитель иномарки Chevrolet не выдержал безопасную дистанцию. В результате этого совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen допустил наезд на впереди стоящий Kia», — написало ведомство в telegram-канале. В результате ДТП водитель Volkswagen доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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