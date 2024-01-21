21 января 2024
20 января 2024

Жители тюменских микрорайонов получат доступ к водоснабжению

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
К централизованному водоснабжению подключатся жители 24 улиц Фото:

В Тюмени построят около восьми километров водопроводных сетей. К централизованному водоснабжению подключатся жители 24 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В ближайшие три года Тюменский водоканал на улицах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, проложит более 8 километров водопроводных сетей. В перспективе к коммуникациям смогут подключиться жители 24 улиц Тюмени», — сообщили в мэрии.

Там же добавили, что проект закончат в 2024 году. К строительству приступят в следующем году. Запустить водопроводы планируют до конца 2026 года.

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В Тюмени построят около восьми километров водопроводных сетей. К централизованному водоснабжению подключатся жители 24 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В ближайшие три года Тюменский водоканал на улицах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, проложит более 8 километров водопроводных сетей. В перспективе к коммуникациям смогут подключиться жители 24 улиц Тюмени», — сообщили в мэрии. Там же добавили, что проект закончат в 2024 году. К строительству приступят в следующем году. Запустить водопроводы планируют до конца 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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