Жители тюменских микрорайонов получат доступ к водоснабжению

К централизованному водоснабжению подключатся жители 24 улиц
В Тюмени построят около восьми километров водопроводных сетей. К централизованному водоснабжению подключатся жители 24 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В ближайшие три года Тюменский водоканал на улицах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, проложит более 8 километров водопроводных сетей. В перспективе к коммуникациям смогут подключиться жители 24 улиц Тюмени», — сообщили в мэрии.
Там же добавили, что проект закончат в 2024 году. К строительству приступят в следующем году. Запустить водопроводы планируют до конца 2026 года.
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