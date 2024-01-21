В ЯНАО будут реализованы новые социально значимые проекты

В Ноябрьске (ЯНАО) воплотят в жизнь социальные проекты, которые стали лучшими в конкурсе «Формула хороших дел». Об этом сообщили в пресс службе городской администрации.
«Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году. На днях были объявлены победители десятого конкурса социально значимых проектов программы социальных инвестиций „Формула хороших дел“», — говорится в сообщении.
В городе будут реализованы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Планируется организовать постановку в театре, на которой смогут присутствовать слабовидящие горожане. Кроме того, в спортивном комплексе «Зенит» будет реализован проект «Лето на спорте», в городской библиотеке пройдет «Палитра слов», а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» будут проведены открытые уроки истории.
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