21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В ЯНАО будут реализованы новые социально значимые проекты

В Ноябрьске объявили победителей конкурса социальных проектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
На Ямале реализуют социальные проекты общественников Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) воплотят в жизнь социальные проекты, которые стали лучшими в конкурсе «Формула хороших дел». Об этом сообщили в пресс службе городской администрации.

«Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году. На днях были объявлены победители десятого конкурса социально значимых проектов программы социальных инвестиций „Формула хороших дел“», — говорится в сообщении.

В городе будут реализованы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Планируется организовать постановку в театре, на которой смогут присутствовать слабовидящие горожане. Кроме того, в спортивном комплексе «Зенит» будет реализован проект «Лето на спорте», в городской библиотеке пройдет «Палитра слов», а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» будут проведены открытые уроки истории.

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В Ноябрьске (ЯНАО) воплотят в жизнь социальные проекты, которые стали лучшими в конкурсе «Формула хороших дел». Об этом сообщили в пресс службе городской администрации. «Пять проектов ноябрьских общественников и учреждений будут реализованы при поддержке компании СИБУР в этом году. На днях были объявлены победители десятого конкурса социально значимых проектов программы социальных инвестиций „Формула хороших дел“», — говорится в сообщении. В городе будут реализованы инклюзивные профориентационные мастерские «BEZграничные возможности». Планируется организовать постановку в театре, на которой смогут присутствовать слабовидящие горожане. Кроме того, в спортивном комплексе «Зенит» будет реализован проект «Лето на спорте», в городской библиотеке пройдет «Палитра слов», а в ресурсном центре добровольчества «Кадет» будут проведены открытые уроки истории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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