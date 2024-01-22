22 января 2024

В ЯНАО с мировыми судьями будет работать новый руководитель. Фото

Директором государственно-правового департамента ЯНАО стала Зульфия Кадырова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Государственно-правовой департамент Ямала возглавила Зульфия Кадырова Фото:

Государственно-правовой департамент Ямала возглавила Зульфия Кадырова — бывший заместитель управления законопроектных работ. Кадырова начинала трудовую деятельность в окружном суде, затем работала в Министерстве юстиции округа. В течение 15 лет руководила юридическим управлением департамента внутренней политики ЯНАО. Об этом агентству сообщили в правительстве округа.

«В течение 15 лет Зульфия Кадырова возглавляла юридическое управление департамента внутренней политики ЯНАО. В 2002 году перешла на службу в администрацию округа, где занималась обращениями граждан, взаимодействием с органами местного самоуправления. С мая 2022 года занимала должность заместителя директора-начальника управления законопроектных работ. Затем в течение года исполняла обязанности руководителя ведомства», — комментируют новое назначение на сайте окружного правительства.

Зульфия Кадырова родилась в селе Мужи Шурышкарского района. В 2001 году окончила Уральский институт коммерции и права по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в окружном суде.

В новой должности Кадырова будет обеспечивать работу мировых судей, взаимодействовать с адвокатами и нотариусами, предоставлять ямальцам бесплатную юридическую помощь.

Директором государственно-правового департамента ЯНАО стала Зульфия Кадырова
Директором государственно-правового департамента ЯНАО стала Зульфия Кадырова

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Государственно-правовой департамент Ямала возглавила Зульфия Кадырова — бывший заместитель управления законопроектных работ. Кадырова начинала трудовую деятельность в окружном суде, затем работала в Министерстве юстиции округа. В течение 15 лет руководила юридическим управлением департамента внутренней политики ЯНАО. Об этом агентству сообщили в правительстве округа. «В течение 15 лет Зульфия Кадырова возглавляла юридическое управление департамента внутренней политики ЯНАО. В 2002 году перешла на службу в администрацию округа, где занималась обращениями граждан, взаимодействием с органами местного самоуправления. С мая 2022 года занимала должность заместителя директора-начальника управления законопроектных работ. Затем в течение года исполняла обязанности руководителя ведомства», — комментируют новое назначение на сайте окружного правительства. Зульфия Кадырова родилась в селе Мужи Шурышкарского района. В 2001 году окончила Уральский институт коммерции и права по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в окружном суде. В новой должности Кадырова будет обеспечивать работу мировых судей, взаимодействовать с адвокатами и нотариусами, предоставлять ямальцам бесплатную юридическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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