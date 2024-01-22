В Каргапольском районе (Курганская область) сельчане посетили обновленный дом культуры. В отреставрированном культурном пункте села Тагильское будут работать 22 кружка и музей половика. Капитальный ремонт дома культуры был профинансирован при поддержке губернатора Вадима Шумкова, сообщили в правительстве региона.
«В селе Тагильское Каргапольского округа после капитального ремонта открыли обновленный Дом культуры. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова <…> в ДК был выполнен капитальный ремонт», — рассказали в пресс-службе правительства.
В Доме культуры работают 22 клубных формирования, планируется реализация проекта «Музей половика». «Для сохранения и развития ковроткачества в рамках проекта „Культура малой Родины“ приобретены ткацкие станки», — сообщили в правительстве. Дети и их родители смогут узнать о традициях ковроткачества.
В селе прошло торжественное открытие Дома культуры. Здесь выступили коллективы Каргапольского округа. В обновленном ДК имеется зрительный зал на 100 мест и сельская библиотека. Также внутри есть спортзона в виде бильярдного и теннисного стола, тренажеры.
На ремонт ДК власти потратили более 13 млн рублей. Он был сделан при поддержке губернатора в рамках нацпроекта «Культура».
В Каргапольском округе отремонтировали ДК
фото: правительство Курганской области
В новом курганском ДК отремонтировали библиотеку
фото: правительство Курганской области
В обновленный курганский Дом культуры завезли спортивные тренажеры
В Каргапольском районе (Курганская область) сельчане посетили обновленный дом культуры. В отреставрированном культурном пункте села Тагильское будут работать 22 кружка и музей половика. Капитальный ремонт дома культуры был профинансирован при поддержке губернатора Вадима Шумкова, сообщили в правительстве региона. «В селе Тагильское Каргапольского округа после капитального ремонта открыли обновленный Дом культуры. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова <…> в ДК был выполнен капитальный ремонт», — рассказали в пресс-службе правительства. В Доме культуры работают 22 клубных формирования, планируется реализация проекта «Музей половика». «Для сохранения и развития ковроткачества в рамках проекта „Культура малой Родины“ приобретены ткацкие станки», — сообщили в правительстве. Дети и их родители смогут узнать о традициях ковроткачества. В селе прошло торжественное открытие Дома культуры. Здесь выступили коллективы Каргапольского округа. В обновленном ДК имеется зрительный зал на 100 мест и сельская библиотека. Также внутри есть спортзона в виде бильярдного и теннисного стола, тренажеры. На ремонт ДК власти потратили более 13 млн рублей. Он был сделан при поддержке губернатора в рамках нацпроекта «Культура».