Пятимесячная девочка скончалась в одной из квартир на Карбышева, 2
новость из сюжетаВ Первоуральске в кроватке задохнулся младенец
В Первоуральске (Свердловская область) вечером 21 января под завалами вещей скончалась пятимесячная девочка. Трагедия произошла в доме №2 на Карбышева. В гибели ребенка жильцы обвинили отца Евгения (имя изменено), который якобы и накрыл девочку одеждой. Также они заявили URA.RU, что задолго до этого мужчина бегал с топором за школьниками. Все, что известно о семье и гибели девочки, в материале агентства.
- Первой о смерти девочки узнала ее мама Алена (имя изменено). Когда Евгений закидал малышку вещами, то запретил сожительнице входить в комнату. Через некоторое время она все же зашла к дочке и увидела, что ребенок мертв.
- После этого Евгений обратился за помощью к соседке — Татьяне Васильевой, которая работает врачом. Она, увидев тело ребенка, вызвала врачей и полицию.
- Силовики задержали Евгения и увезли в отдел полиции. Днем 22 января его отпустили. По данным СУ СК по Свердловской области, в гибели девочки нет следов криминала. Домой мужчина возвращался с полным пакетом пива.
- Затем появилась новая версия смерти девочки. По словам осведомленного источника URA.RU, малышка могла захлебнуться рвотными массами. В СУ СК отказались комментировать заявление инсайдера агентства.
- Ночь для жильцов дома №2 на Карбышева прошла спокойно. По их словам, Евгений никак себя не проявлял. «Мы боимся жить с ним в одном доме. Он очень много раз устраивал дебош», — переживает одна из соседок.
- По словам других соседей, Евгений до трагедии устраивал несколько криминальных выходок. «Один раз он выбежал из дома с топором в руках и направился в сторону школы №12. Она находится рядом с его жильем. Он бегал за учениками и что-то кричал им. Хорошо, что никто не пострадал», — заявила URA.RU свердловчанка.
- Кроме того, мужчина якобы разбивал витрины магазина, где работает мама его сожительницы. «Он пришел туда с битой, разбил витрины и выломал окна», — рассказала другая соседка. Ее слова URA.RU опровергла работница магазина.
- Соседи отмечали, что мужчина был судим. Некоторые даже говорили, что у него две судимости. «То ли за групповое изнасилование, то ли за убийство», — предположила одна из соседок. По данным ГУ МВД по Свердловской области, Евгений привлекался к уголовной ответственности всего один раз — в 2010-м за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
- Где сейчас находится мать погибшей девочки Алена, неизвестно. После трагедии, по словам соседей, она уехала в родительский дом. Застать ее там корреспонденту URA.RU не удалось. Мама Алены на звонки не отвечает.
- Сам Евгений не комментирует случившееся. Вечером 22 января, возвращаясь домой, он игнорировал вопросы журналистов. Его контактов в распоряжении агентства нет. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.
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