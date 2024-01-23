Свердловчанин, чья дочь задохнулась под вещами, бегал с топором за школьниками

Пятимесячная девочка скончалась в одной из квартир на Карбышева, 2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

В Первоуральске (Свердловская область) вечером 21 января под завалами вещей скончалась пятимесячная девочка. Трагедия произошла в доме №2 на Карбышева. В гибели ребенка жильцы обвинили отца Евгения (имя изменено), который якобы и накрыл девочку одеждой. Также они заявили URA.RU, что задолго до этого мужчина бегал с топором за школьниками. Все, что известно о семье и гибели девочки, в материале агентства.