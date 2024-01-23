Власти курганского города продали помещения усадьбы и складов XIX века

23 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Общая стоимость продажи объектов составила почти 800 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Шадринске проданы помещения, расположенные на территории усадьбы купцов первой гильдии Жиряковых и складов купца Якова Треухова. Эти объекты были построены в XIX веке. О продаже URA.RU сообщил депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров. «Результаты сделок по приватизации муниципального имущества муниципального образования — город Шадринск за 2023 год. Нежилые помещения, находящиеся в здании по адресу: улица Михайловская, земельный участок 55а, расположенном на земельном участке площадью 2 958 кв. м, по адресу: улица Михайловская, земельный участок 55, являющимся объектом культурного наследия. Нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 115, являющимся объектом культурного наследия», — указано в проекте решения гордумы. Копия документа находится в распоряжении редакции. Помещения, расположенные на территории усадьбы, проданы за 234 тысячи рублей. Общая стоимость проданных помещений на улице Ленина, 115, составила 546 тысяч рублей. Всего в 2023 году власти Шадринска продали имущество на сумму 6,8 млн рублей, при утвержденном плане в 12,65 млн рублей. Ранее стало известно, что власти Шадринска выставили на продажу здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Здание, построенное в 1870 году, продавали за 3,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске проданы помещения, расположенные на территории усадьбы купцов первой гильдии Жиряковых и складов купца Якова Треухова. Эти объекты были построены в XIX веке. О продаже URA.RU сообщил депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров. «Результаты сделок по приватизации муниципального имущества муниципального образования — город Шадринск за 2023 год. Нежилые помещения, находящиеся в здании по адресу: улица Михайловская, земельный участок 55а, расположенном на земельном участке площадью 2 958 кв. м, по адресу: улица Михайловская, земельный участок 55, являющимся объектом культурного наследия. Нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 115, являющимся объектом культурного наследия», — указано в проекте решения гордумы. Копия документа находится в распоряжении редакции. Помещения, расположенные на территории усадьбы, проданы за 234 тысячи рублей. Общая стоимость проданных помещений на улице Ленина, 115, составила 546 тысяч рублей. Всего в 2023 году власти Шадринска продали имущество на сумму 6,8 млн рублей, при утвержденном плане в 12,65 млн рублей. Ранее стало известно, что власти Шадринска выставили на продажу здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Здание, построенное в 1870 году, продавали за 3,5 млн рублей.