Курганские медики оставили в больнице сельчанку, покусанную волком

Жительница Петуховского округа Курганской области, покусанная волком, остается в больнице под присмотром медработников. Об этом рассказали в депздраве Курганской области.
«Двое пострадавших от нападения волка жителей поселка Курорт Озеро Медвежье отказались от госпитализации и вернулись домой… В стационаре больницы под наблюдением врачей находится женщина, которой оказывают всю необходимую помощь», — сообщила замдиректора департамента здравоохранения Елена Островских. Те сельчане, которые отказались от госпитализации, находятся на амбулаторном обследовании.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе от укусов волка пострадали четыре человека. Травмы, полученные одной из женщин, оказались несовместимыми с жизнью. Волка ликвидировали. Власти предупредили об опасности столкновения с дикими животными.
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