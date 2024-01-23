Курганские медики оставили в больнице сельчанку, покусанную волком

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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
Покусанная волком женщина остается в курганской больнице Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Жительница Петуховского округа Курганской области, покусанная волком, остается в больнице под присмотром медработников. Об этом рассказали в депздраве Курганской области.

«Двое пострадавших от нападения волка жителей поселка Курорт Озеро Медвежье отказались от госпитализации и вернулись домой… В стационаре больницы под наблюдением врачей находится женщина, которой оказывают всю необходимую помощь», — сообщила замдиректора департамента здравоохранения Елена Островских. Те сельчане, которые отказались от госпитализации, находятся на амбулаторном обследовании.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе от укусов волка пострадали четыре человека. Травмы, полученные одной из женщин, оказались несовместимыми с жизнью. Волка ликвидировали. Власти предупредили об опасности столкновения с дикими животными.

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Жительница Петуховского округа Курганской области, покусанная волком, остается в больнице под присмотром медработников. Об этом рассказали в депздраве Курганской области. «Двое пострадавших от нападения волка жителей поселка Курорт Озеро Медвежье отказались от госпитализации и вернулись домой… В стационаре больницы под наблюдением врачей находится женщина, которой оказывают всю необходимую помощь», — сообщила замдиректора департамента здравоохранения Елена Островских. Те сельчане, которые отказались от госпитализации, находятся на амбулаторном обследовании. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе от укусов волка пострадали четыре человека. Травмы, полученные одной из женщин, оказались несовместимыми с жизнью. Волка ликвидировали. Власти предупредили об опасности столкновения с дикими животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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