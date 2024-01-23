Депутат ГД Ильтяков рассказал, сколько часов в день должен работать чиновник

Депутат ГД Ильтяков: примерный госслужащий должен работать круглые сутки

24 января 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Ильтякова, у госслужащих нет права на отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновник должен работать все время, без перерыва и выходных. Своим видением на продолжительность рабочего дня госслужащего поделился депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. «Рабочий день (чиновника — прим. URA.RU) не должен начинаться в восемь и заканчиваться в шесть. Работа не прекращается круглые сутки, 24 часа семь дней в неделю. Именно на такой график должен быть настроен любой государственный и муниципальный служащий», — заявил Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган». В конце прошлого года в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели и сокращении дня для всех трудящихся. Позже депутат ГД Светлана Бессараб пояснила, что в ближайшей перспективе в России это сделать не представляется возможным.

Чиновник должен работать все время, без перерыва и выходных. Своим видением на продолжительность рабочего дня госслужащего поделился депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. «Рабочий день (чиновника — прим. URA.RU) не должен начинаться в восемь и заканчиваться в шесть. Работа не прекращается круглые сутки, 24 часа семь дней в неделю. Именно на такой график должен быть настроен любой государственный и муниципальный служащий», — заявил Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган». В конце прошлого года в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели и сокращении дня для всех трудящихся. Позже депутат ГД Светлана Бессараб пояснила, что в ближайшей перспективе в России это сделать не представляется возможным.