23 января 2024

Депутат ГД Ильтяков рассказал, сколько часов в день должен работать чиновник

Депутат ГД Ильтяков: примерный госслужащий должен работать круглые сутки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
По мнению Александра Ильтякова, у госслужащих нет права на отдых Фото:

Чиновник должен работать все время, без перерыва и выходных. Своим видением на продолжительность рабочего дня госслужащего поделился депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

«Рабочий день (чиновника — прим. URA.RU) не должен начинаться в восемь и заканчиваться в шесть. Работа не прекращается круглые сутки, 24 часа семь дней в неделю. Именно на такой график должен быть настроен любой государственный и муниципальный служащий», — заявил Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган».

В конце прошлого года в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели и сокращении дня для всех трудящихся. Позже депутат ГД Светлана Бессараб пояснила, что в ближайшей перспективе в России это сделать не представляется возможным.

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Чиновник должен работать все время, без перерыва и выходных. Своим видением на продолжительность рабочего дня госслужащего поделился депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. «Рабочий день (чиновника — прим. URA.RU) не должен начинаться в восемь и заканчиваться в шесть. Работа не прекращается круглые сутки, 24 часа семь дней в неделю. Именно на такой график должен быть настроен любой государственный и муниципальный служащий», — заявил Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган». В конце прошлого года в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели и сокращении дня для всех трудящихся. Позже депутат ГД Светлана Бессараб пояснила, что в ближайшей перспективе в России это сделать не представляется возможным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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