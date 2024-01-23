23 января 2024

Мэрия курганского округа заплатит десятки тысяч ребенку после укуса животного

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганские чиновники выплатят ребенку ущерб за укус животного Фото:

Администрацию Звериноголовского округа (Курганская область) суд обязал выплатить 70 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает сайт районного суда.

«Несовершеннолетней получена травма в виде укушенной раны левой голени в вечернее время в с. Звериноголовскоею <…> Укус нанесен безнадзорной собакой», — сообщает подробности инцидента судебная организация. Прокуратура обратилась с иском к администрации о выплате компенсации морального вреда девочке в размере 70 000 рублей, который был удовлетворен судом.

Девочка получила укусы на одном из перекрестков села в конце 2022 года. У нее был стресс, ребенок испытал физические и нравственные страдания, пишут в суде. Администрация стала ответчиком, поскольку полномочия по отлову животных без хозяев возложены на муниципальные власти. Чиновники пытались опротестовать решение о выплате компенсации, но апелляционный суд оставил решение без изменения.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе волк напал на людей и покусал четверых человек. Одна женщина погибла, волка ликвидировали. Власти Петуховского округа отменили занятия в школе и патрулируют улицы населенных пунктов в поисках других хищников

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Администрацию Звериноголовского округа (Курганская область) суд обязал выплатить 70 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает сайт районного суда. «Несовершеннолетней получена травма в виде укушенной раны левой голени в вечернее время в с. Звериноголовскоею <…> Укус нанесен безнадзорной собакой», — сообщает подробности инцидента судебная организация. Прокуратура обратилась с иском к администрации о выплате компенсации морального вреда девочке в размере 70 000 рублей, который был удовлетворен судом. Девочка получила укусы на одном из перекрестков села в конце 2022 года. У нее был стресс, ребенок испытал физические и нравственные страдания, пишут в суде. Администрация стала ответчиком, поскольку полномочия по отлову животных без хозяев возложены на муниципальные власти. Чиновники пытались опротестовать решение о выплате компенсации, но апелляционный суд оставил решение без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе волк напал на людей и покусал четверых человек. Одна женщина погибла, волка ликвидировали. Власти Петуховского округа отменили занятия в школе и патрулируют улицы населенных пунктов в поисках других хищников
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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