Мэрия курганского округа заплатит десятки тысяч ребенку после укуса животного

24 января 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники выплатят ребенку ущерб за укус животного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрацию Звериноголовского округа (Курганская область) суд обязал выплатить 70 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает сайт районного суда. «Несовершеннолетней получена травма в виде укушенной раны левой голени в вечернее время в с. Звериноголовскоею <…> Укус нанесен безнадзорной собакой», — сообщает подробности инцидента судебная организация. Прокуратура обратилась с иском к администрации о выплате компенсации морального вреда девочке в размере 70 000 рублей, который был удовлетворен судом. Девочка получила укусы на одном из перекрестков села в конце 2022 года. У нее был стресс, ребенок испытал физические и нравственные страдания, пишут в суде. Администрация стала ответчиком, поскольку полномочия по отлову животных без хозяев возложены на муниципальные власти. Чиновники пытались опротестовать решение о выплате компенсации, но апелляционный суд оставил решение без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе волк напал на людей и покусал четверых человек. Одна женщина погибла, волка ликвидировали. Власти Петуховского округа отменили занятия в школе и патрулируют улицы населенных пунктов в поисках других хищников

Администрацию Звериноголовского округа (Курганская область) суд обязал выплатить 70 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает сайт районного суда. «Несовершеннолетней получена травма в виде укушенной раны левой голени в вечернее время в с. Звериноголовскоею <…> Укус нанесен безнадзорной собакой», — сообщает подробности инцидента судебная организация. Прокуратура обратилась с иском к администрации о выплате компенсации морального вреда девочке в размере 70 000 рублей, который был удовлетворен судом. Девочка получила укусы на одном из перекрестков села в конце 2022 года. У нее был стресс, ребенок испытал физические и нравственные страдания, пишут в суде. Администрация стала ответчиком, поскольку полномочия по отлову животных без хозяев возложены на муниципальные власти. Чиновники пытались опротестовать решение о выплате компенсации, но апелляционный суд оставил решение без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе волк напал на людей и покусал четверых человек. Одна женщина погибла, волка ликвидировали. Власти Петуховского округа отменили занятия в школе и патрулируют улицы населенных пунктов в поисках других хищников