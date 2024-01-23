Общество В Кургане умер бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора Татарников. Фото 24 января 2024 в 15:54 Размер текста - 17 + В Кургане простятся с работником Управления Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 74 году жизни скончался бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора по Курганской области Сергей Татарников, долгие годы работавший механиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области с прискорбием сообщает о кончине Сергея Аркадьевича Татарникова, многие годы проработавшего механиком в нашей службе. Он ушел из жизни 23 января», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Шестого января он отметил 73-й год рождения. Татарников также около 30 лет своей трудовой жизни проработал преподавателем истории в школе. Коллектив Управления Роспотребнадзора выразил свои соболезнования семье и близким умершего. Прощание с ним пройдет 25 января в Кургане. Прощание с Сергеем Татарниковым состоится 25 января в Кургане Фото: группа «Роспотребнадзор по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте» На 74 году жизни скончался бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора по Курганской области Сергей Татарников, долгие годы работавший механиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области с прискорбием сообщает о кончине Сергея Аркадьевича Татарникова, многие годы проработавшего механиком в нашей службе. Он ушел из жизни 23 января», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Шестого января он отметил 73-й год рождения. Татарников также около 30 лет своей трудовой жизни проработал преподавателем истории в школе. Коллектив Управления Роспотребнадзора выразил свои соболезнования семье и близким умершего. Прощание с ним пройдет 25 января в Кургане. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям