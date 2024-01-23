На 74 году жизни скончался бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора по Курганской области Сергей Татарников, долгие годы работавший механиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по Курганской области с прискорбием сообщает о кончине Сергея Аркадьевича Татарникова, многие годы проработавшего механиком в нашей службе. Он ушел из жизни 23 января», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Шестого января он отметил 73-й год рождения.
Татарников также около 30 лет своей трудовой жизни проработал преподавателем истории в школе. Коллектив Управления Роспотребнадзора выразил свои соболезнования семье и близким умершего. Прощание с ним пройдет 25 января в Кургане.
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