23 января 2024

В Кургане умер бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора Татарников. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Кургане простятся с работником Управления Роспотребнадзора Фото:

На 74 году жизни скончался бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора по Курганской области Сергей Татарников, долгие годы работавший механиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Курганской области с прискорбием сообщает о кончине Сергея Аркадьевича Татарникова, многие годы проработавшего механиком в нашей службе. Он ушел из жизни 23 января», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Шестого января он отметил 73-й год рождения.

Татарников также около 30 лет своей трудовой жизни проработал преподавателем истории в школе. Коллектив Управления Роспотребнадзора выразил свои соболезнования семье и близким умершего. Прощание с ним пройдет 25 января в Кургане.

Прощание с Сергеем Татарниковым состоится 25 января в Кургане
Прощание с Сергеем Татарниковым состоится 25 января в Кургане
Фото:

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На 74 году жизни скончался бывший сотрудник Управления Роспотребнадзора по Курганской области Сергей Татарников, долгие годы работавший механиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области с прискорбием сообщает о кончине Сергея Аркадьевича Татарникова, многие годы проработавшего механиком в нашей службе. Он ушел из жизни 23 января», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Шестого января он отметил 73-й год рождения. Татарников также около 30 лет своей трудовой жизни проработал преподавателем истории в школе. Коллектив Управления Роспотребнадзора выразил свои соболезнования семье и близким умершего. Прощание с ним пройдет 25 января в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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