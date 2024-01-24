Дом культуры отремонтировали более чем за 36 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Альменево Курганской области открыли дом культуры, на капитальный ремонт которого потратили более 36 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительство региона. Обновление учреждения было профинансировано при поддержке губернатора Вадима Шумкова.

«В Альменево открыли обновленный Дом культуры. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках национального проекта „Культура“, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в ДК был выполнен капитальный ремонт на сумму более 36 млн рублей», — говорится в сообщении.

В доме культуры были обновлены коммуникации, заменены окна, входные группы и обновлен фасад здания. Также были отремонтированы все внутренние помещения, кабинеты и залы. С торжественным открытием ДК местных жителей поздравила начальник управления культуры Наталья Гончаренко. По словам чиновницы, ремонт был проведен с опережением. Планируется, что в обновленном учреждении будут заниматься более 300 человек по 22 направлениям.

Ранее URA.RU писало, что при поддержке губернатора Вадим Шумкова был отремонтирован еще один дом культуры в Каргапольском округе. В селе Тагильское на обновление ДК было потрачено более 13 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Также в регионе активно ремонтируются школы, детские сады и другие важные социальные объекты.

В селе Альменево открыли дом культуры после капитального ремонта Фото: сайт правительства Курганской области