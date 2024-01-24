24 января 2024

В Тюменской области из пожара не успели спасти человека

В пожаре в Ярковском районе Тюменской области погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета Фото:

В Ярковском районе Тюменской области во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Во втором часу ночи 25 января 2024 года в деревне Мотуши Ярковского муниципального района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники. Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

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В Ярковском районе Тюменской области во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Во втором часу ночи 25 января 2024 года в деревне Мотуши Ярковского муниципального района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении. Сообщается, что в тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники. Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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