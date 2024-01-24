В Тюменской области из пожара не успели спасти человека

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета
В Ярковском районе Тюменской области во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Во втором часу ночи 25 января 2024 года в деревне Мотуши Ярковского муниципального района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники. Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
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