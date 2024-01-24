В Тюменской области из пожара не успели спасти человека

В пожаре в Ярковском районе Тюменской области погиб человек

25 января 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ярковском районе Тюменской области во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Во втором часу ночи 25 января 2024 года в деревне Мотуши Ярковского муниципального района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении. Сообщается, что в тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники. Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

В Ярковском районе Тюменской области во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Во втором часу ночи 25 января 2024 года в деревне Мотуши Ярковского муниципального района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении. Сообщается, что в тушении пожара участвовали шесть человек и три единицы техники. Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.