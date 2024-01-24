24 января 2024

В соцсетях распространяют версию, что в ЯНАО женщину выселили из квартиры ради мигрантов

Силовики опровергли версию, что в Новом Уренгое квартира досталась мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, нелегал, рейд, следователь, ск рф, следственный комитет россии, следком
В соцсетях пишут, что мигранты незаконно получили квартиру, из которой выселили женщину Фото:

В соцсетях появились анонимные сообщения, что в Новом Уренгое (ЯНАО) квартира, из которой выселили женщину с дочкой, досталась мигрантам. Источник в силовых структурах ЯНАО сообщил URA.RU, что данная информация не соответствует действительности.

«В Новом Уренгое местную жительницу выселили из ведомственного дома, чтобы заселить семью приезжих мигрантов. А в ее уже бывшую квартиру заселили новоявленных соотечественников», — сообщается в посте, опубликованном в telegram-канале «Мигранты — все как есть».

Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту агентства, что данная информация не соответствует действительности. Право пользования муниципальной квартирой получил сотрудник пожарной охраны.

В региональной прокуратуре заинтересовались данной информацией. В ведомстве установили, что в данной квартире проживает сотрудник МЧС, имеющий гражданство Российской Федерации.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой пояснить, кто проживает в указанной квартире. На момент публикации новости ответ не получен.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Егорову проверить распространяемые в соцсетях сообщения, а также законность этого решения. Женщина с дочерью была признана утратившей право на муниципальное жилье решением Новоуренгойского горсуда.

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В соцсетях появились анонимные сообщения, что в Новом Уренгое (ЯНАО) квартира, из которой выселили женщину с дочкой, досталась мигрантам. Источник в силовых структурах ЯНАО сообщил URA.RU, что данная информация не соответствует действительности. «В Новом Уренгое местную жительницу выселили из ведомственного дома, чтобы заселить семью приезжих мигрантов. А в ее уже бывшую квартиру заселили новоявленных соотечественников», — сообщается в посте, опубликованном в telegram-канале «Мигранты — все как есть». Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту агентства, что данная информация не соответствует действительности. Право пользования муниципальной квартирой получил сотрудник пожарной охраны. В региональной прокуратуре заинтересовались данной информацией. В ведомстве установили, что в данной квартире проживает сотрудник МЧС, имеющий гражданство Российской Федерации. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой пояснить, кто проживает в указанной квартире. На момент публикации новости ответ не получен. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Егорову проверить распространяемые в соцсетях сообщения, а также законность этого решения. Женщина с дочерью была признана утратившей право на муниципальное жилье решением Новоуренгойского горсуда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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