В соцсетях распространяют версию, что в ЯНАО женщину выселили из квартиры ради мигрантов

В соцсетях появились анонимные сообщения, что в Новом Уренгое (ЯНАО) квартира, из которой выселили женщину с дочкой, досталась мигрантам. Источник в силовых структурах ЯНАО сообщил URA.RU, что данная информация не соответствует действительности.
«В Новом Уренгое местную жительницу выселили из ведомственного дома, чтобы заселить семью приезжих мигрантов. А в ее уже бывшую квартиру заселили новоявленных соотечественников», — сообщается в посте, опубликованном в telegram-канале «Мигранты — все как есть».
Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту агентства, что данная информация не соответствует действительности. Право пользования муниципальной квартирой получил сотрудник пожарной охраны.
В региональной прокуратуре заинтересовались данной информацией. В ведомстве установили, что в данной квартире проживает сотрудник МЧС, имеющий гражданство Российской Федерации.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой пояснить, кто проживает в указанной квартире. На момент публикации новости ответ не получен.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Егорову проверить распространяемые в соцсетях сообщения, а также законность этого решения. Женщина с дочерью была признана утратившей право на муниципальное жилье решением Новоуренгойского горсуда.
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