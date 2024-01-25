В Курганской области умер бывший заместитель главы администрации Шумихинского района, почетный гражданин Владислав Вторушин. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Максимовских.
«Ушел из жизни почетный гражданин Шумихинского района Владислав Вторушин. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владислава Викторовича в связи с его смертью», — написал Максимовских. На сайте мэрии Шумихинского округа указано, что ранее он занимал должность замглавы районной администрации, а также работал на многих других важных постах.
За свою жизнь Владислав Вторушин занимал должность председателя колхоза «Заветы Ильича» и районного объединения «Сельхозхимия». Трудился на посту первого зампредседателя агропромышленного объединения, руководил районными комитетами народного контроля и управления муниципальным имуществом. Избирался депутатом сельского, городского и районного советов. Также был директором межрайбазы и филиала «Зауралсельснаб». Вторушин имеет такие награды как «Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесть».
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