В Тюменской облдуме завершилась длительная аппаратная война

Тюменскую облдуму покинула экс-начальница отдела по работе с обращениями

26 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В думе Тюмени закончилась война между двумя влиятельными аппаратчицами Фото: Марина Шарапова © URA.RU Руководитель аппарата Тюменской облдумы Анна Кащук победила своего заклятого конкурента: руководителя отдела по работе с обращениями граждан Залию Биктимерову. В чем причина конфликта, как воевали две аппаратчицы, на чью сторону встал спикер думы Фуат Сайфитдинов — читайте в материале URA.RU. Спикер Тюменской облдумы меняет структуру парламента «Биктимерова метила на должность руководителя аппарата думы и имела все шансы подсидеть Кащук: у женщины сильная протекция в лице мужа, первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ситуация переросла в конфликт», — сообщают анонимные источники агентства. Как сообщают инсайдеры, Кащук начала выживать свою соперницу: Биктимерову регулярно заваливали большим количеством задач, подставляли на аппаратных совещаниях. Спикер думы Фуат Сайфитдинов в аппаратной войне встал на сторону Кащук. Он хотел поставить на должность руководителя важнейшего отдела своего человека, а Биктимерова считалась креатурой экс-спикера Сергея Корепанова. В Тюменской областной думе агентству сообщили, что Залия Биктимерова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оперативно получить ее комментарий не удалось. Теперь отдел по работе с обращениями граждан возглавляет Людмила Илькина.

Руководитель аппарата Тюменской облдумы Анна Кащук победила своего заклятого конкурента: руководителя отдела по работе с обращениями граждан Залию Биктимерову. В чем причина конфликта, как воевали две аппаратчицы, на чью сторону встал спикер думы Фуат Сайфитдинов — читайте в материале URA.RU. «Биктимерова метила на должность руководителя аппарата думы и имела все шансы подсидеть Кащук: у женщины сильная протекция в лице мужа, первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ситуация переросла в конфликт», — сообщают анонимные источники агентства. Как сообщают инсайдеры, Кащук начала выживать свою соперницу: Биктимерову регулярно заваливали большим количеством задач, подставляли на аппаратных совещаниях. Спикер думы Фуат Сайфитдинов в аппаратной войне встал на сторону Кащук. Он хотел поставить на должность руководителя важнейшего отдела своего человека, а Биктимерова считалась креатурой экс-спикера Сергея Корепанова. В Тюменской областной думе агентству сообщили, что Залия Биктимерова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оперативно получить ее комментарий не удалось. Теперь отдел по работе с обращениями граждан возглавляет Людмила Илькина.