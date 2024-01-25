25 января 2024

В Тюменской облдуме завершилась длительная аппаратная война

Тюменскую облдуму покинула экс-начальница отдела по работе с обращениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Облдума Тюмени, заседание
В думе Тюмени закончилась война между двумя влиятельными аппаратчицами Фото:

Руководитель аппарата Тюменской облдумы Анна Кащук победила своего заклятого конкурента: руководителя отдела по работе с обращениями граждан Залию Биктимерову. В чем причина конфликта, как воевали две аппаратчицы, на чью сторону встал спикер думы Фуат Сайфитдинов — читайте в материале URA.RU.

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«Биктимерова метила на должность руководителя аппарата думы и имела все шансы подсидеть Кащук: у женщины сильная протекция в лице мужа, первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ситуация переросла в конфликт», — сообщают анонимные источники агентства.

Как сообщают инсайдеры, Кащук начала выживать свою соперницу: Биктимерову регулярно заваливали большим количеством задач, подставляли на аппаратных совещаниях. Спикер думы Фуат Сайфитдинов в аппаратной войне встал на сторону Кащук. Он хотел поставить на должность руководителя важнейшего отдела своего человека, а Биктимерова считалась креатурой экс-спикера Сергея Корепанова.

В Тюменской областной думе агентству сообщили, что Залия Биктимерова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оперативно получить ее комментарий не удалось. Теперь отдел по работе с обращениями граждан возглавляет Людмила Илькина.

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Руководитель аппарата Тюменской облдумы Анна Кащук победила своего заклятого конкурента: руководителя отдела по работе с обращениями граждан Залию Биктимерову. В чем причина конфликта, как воевали две аппаратчицы, на чью сторону встал спикер думы Фуат Сайфитдинов — читайте в материале URA.RU. «Биктимерова метила на должность руководителя аппарата думы и имела все шансы подсидеть Кащук: у женщины сильная протекция в лице мужа, первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Ситуация переросла в конфликт», — сообщают анонимные источники агентства. Как сообщают инсайдеры, Кащук начала выживать свою соперницу: Биктимерову регулярно заваливали большим количеством задач, подставляли на аппаратных совещаниях. Спикер думы Фуат Сайфитдинов в аппаратной войне встал на сторону Кащук. Он хотел поставить на должность руководителя важнейшего отдела своего человека, а Биктимерова считалась креатурой экс-спикера Сергея Корепанова. В Тюменской областной думе агентству сообщили, что Залия Биктимерова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оперативно получить ее комментарий не удалось. Теперь отдел по работе с обращениями граждан возглавляет Людмила Илькина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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