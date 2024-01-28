В ЯНАО на месторождении при пожаре погиб человек

В ЯНАО человек погиб в пожаре на месторождении
В ЯНАО за период с 19 по 28 января произошло 20 техногенных пожаров, на одном из которых погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«За период с 19 по 28 января на территории округа произошло 20 техногенных пожаров, на которых погиб один человек. Большинство пожаров зарегистрированы в жилом секторе и на автотранспорте», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Корреспонденту агентства от источников силовых структурах стало известно, что пожар случился 25 января на одном из месторождений. В результате ночного возгорания деревянного балка один из рабочих погиб, еще один получил травмы.
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