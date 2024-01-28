28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В ЯНАО на месторождении при пожаре погиб человек

В ЯНАО за десять дней произошло двадцать пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
В ЯНАО человек погиб в пожаре на месторождении Фото:

В ЯНАО за период с 19 по 28 января произошло 20 техногенных пожаров, на одном из которых погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«За период с 19 по 28 января на территории округа произошло 20 техногенных пожаров, на которых погиб один человек. Большинство пожаров зарегистрированы в жилом секторе и на автотранспорте», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Корреспонденту агентства от источников силовых структурах стало известно, что пожар случился 25 января на одном из месторождений. В результате ночного возгорания деревянного балка один из рабочих погиб, еще один получил травмы.

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В ЯНАО за период с 19 по 28 января произошло 20 техногенных пожаров, на одном из которых погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «За период с 19 по 28 января на территории округа произошло 20 техногенных пожаров, на которых погиб один человек. Большинство пожаров зарегистрированы в жилом секторе и на автотранспорте», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Корреспонденту агентства от источников силовых структурах стало известно, что пожар случился 25 января на одном из месторождений. В результате ночного возгорания деревянного балка один из рабочих погиб, еще один получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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