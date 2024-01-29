29 января 2024

В Кургане продают землю под автоцентр рядом со скандальным долгостроем. Карта

В Кургане продают участок под автоцентр рядом с недостроенным ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ТЦ. Курган , строительная площадка, строительные работы, 8 микрорайон, стройка, заозерный, строительство тц
В Заозерном продают землю под автоцентр рядом с недостроенным ТРЦ Фото:

Курганские власти продают землю за 8,5 миллиона рублей под размещение автоцентра в восьмом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Рядом с территорией расположен недостроенный ТРЦ, из-за которого судятся бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев и администрация города.

«Продается земельный участок на пересечении пр. Маршала Голикова — ул. Родькина под размещение автоцентра. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 8 500 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории 11 720 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 миллиона под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить многофункциональный центр со спортклубами и фудкортом.

Земельный участок в Заозерном районе под размещение автоцентра оценивают в 8,5 млн рублей
Земельный участок в Заозерном районе под размещение автоцентра оценивают в 8,5 млн рублей

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Курганские власти продают землю за 8,5 миллиона рублей под размещение автоцентра в восьмом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Рядом с территорией расположен недостроенный ТРЦ, из-за которого судятся бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев и администрация города. «Продается земельный участок на пересечении пр. Маршала Голикова — ул. Родькина под размещение автоцентра. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 8 500 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории 11 720 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 миллиона под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить многофункциональный центр со спортклубами и фудкортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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