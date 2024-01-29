В Кургане продают землю под автоцентр рядом со скандальным долгостроем. Карта

В Кургане продают участок под автоцентр рядом с недостроенным ТЦ

30 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Заозерном продают землю под автоцентр рядом с недостроенным ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти продают землю за 8,5 миллиона рублей под размещение автоцентра в восьмом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Рядом с территорией расположен недостроенный ТРЦ, из-за которого судятся бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев и администрация города. «Продается земельный участок на пересечении пр. Маршала Голикова — ул. Родькина под размещение автоцентра. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 8 500 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории 11 720 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 миллиона под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить многофункциональный центр со спортклубами и фудкортом. Земельный участок в Заозерном районе под размещение автоцентра оценивают в 8,5 млн рублей Карта: сайт правительства Курганской области

Курганские власти продают землю за 8,5 миллиона рублей под размещение автоцентра в восьмом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Рядом с территорией расположен недостроенный ТРЦ, из-за которого судятся бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев и администрация города. «Продается земельный участок на пересечении пр. Маршала Голикова — ул. Родькина под размещение автоцентра. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 8 500 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории 11 720 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 миллиона под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить многофункциональный центр со спортклубами и фудкортом.