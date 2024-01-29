Курганские власти продают землю за 8,5 миллиона рублей под размещение автоцентра в восьмом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Рядом с территорией расположен недостроенный ТРЦ, из-за которого судятся бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев и администрация города.
«Продается земельный участок на пересечении пр. Маршала Голикова — ул. Родькина под размещение автоцентра. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 8 500 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории 11 720 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 миллиона под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить многофункциональный центр со спортклубами и фудкортом.
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