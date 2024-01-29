29 января 2024

Тюменцы избавляются от билетов на концерт скандального репера

В Тюмени фанаты распродают билеты на концерт Кишлака
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт артиста отменили, а новая дата все еще не назначена (архивное фото) Фото:

Тюменцы, ранее купившие билеты на концерт репера Кишлака, начали продавать их, так как выступление было отменено, а новая дата все еще неизвестна. Билеты горожане сбывают через сайт бесплатных объявлений. Ранее концертная площадка отказалась принимать у себя репера, так как общественники пожаловались на певца в СК РФ и мэру Руслану Кухаруку.

«Билет на Кишлака, ранний вход, [новая концертная] дата неизвестна. По поводу возврата не отвечают, решила продать», — говорится в одном из объявлений от тюменцев.

Авторы других предложений также указывают, что от билетов они избавляются из-за неопределенности. В официальной группе тюменского концерта все еще нет информации о новой дате.

Ранее URA.RU писало, что концерт Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественной организации «Зов народа». Они потребовали запретить выступление, обратившись в Следственный комитет РФ и к мэру города Руслану Кухаруку. Площадка — КТЗ «Байконур», сразу же отказалась от выступления артиста.

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Тюменцы, ранее купившие билеты на концерт репера Кишлака, начали продавать их, так как выступление было отменено, а новая дата все еще неизвестна. Билеты горожане сбывают через сайт бесплатных объявлений. Ранее концертная площадка отказалась принимать у себя репера, так как общественники пожаловались на певца в СК РФ и мэру Руслану Кухаруку. «Билет на Кишлака, ранний вход, [новая концертная] дата неизвестна. По поводу возврата не отвечают, решила продать», — говорится в одном из объявлений от тюменцев. Авторы других предложений также указывают, что от билетов они избавляются из-за неопределенности. В официальной группе тюменского концерта все еще нет информации о новой дате. Ранее URA.RU писало, что концерт Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественной организации «Зов народа». Они потребовали запретить выступление, обратившись в Следственный комитет РФ и к мэру города Руслану Кухаруку. Площадка — КТЗ «Байконур», сразу же отказалась от выступления артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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