Концерт Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественников

Концерт реп-исполнителя Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественной организации «Зов народа» в адрес СК и мэра города. В документе указано, что артист пропагандирует употребление запрещенных веществ и алкоголя.
«В КТЗ „Байконур“ состоится концерт Максима Сергеевича Фисенко, выступающего под псевдонимом „Кишлак“. Концерты уже отменили или перенесли в следующих городах: Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь, Воронеж и других. Граждане и общественные организации возмущены тем, какой пример подает данный артист молодежи, возможной скрытой пропагандой алкоголя и наркотиков», — сказано в письме общественной организации «Зов народа», адресованного Следственному комитету и мэру Тюмени Руслану Кухаруку.
Руководство КТЗ «Байконур» подтвердило отмену концерта Кишлака в Тюмени. Общественная организация «Зов народа» неоднократно требовала запретить выступления звезд. Так, они добивались отмены концерта певицы Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.
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