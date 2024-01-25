25 января 2024

Концерт Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественников

© Служба новостей «URA.RU»
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Письмо с просьбой об отмене общественная организация «Зов народа» направило в адрес следственного комитета и мэра города Фото:

Концерт реп-исполнителя Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественной организации «Зов народа» в адрес СК и мэра города. В документе указано, что артист пропагандирует употребление запрещенных веществ и алкоголя.

«В КТЗ „Байконур“ состоится концерт Максима Сергеевича Фисенко, выступающего под псевдонимом „Кишлак“. Концерты уже отменили или перенесли в следующих городах: Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь, Воронеж и других. Граждане и общественные организации возмущены тем, какой пример подает данный артист молодежи, возможной скрытой пропагандой алкоголя и наркотиков», — сказано в письме общественной организации «Зов народа», адресованного Следственному комитету и мэру Тюмени Руслану Кухаруку.

Руководство КТЗ «Байконур» подтвердило отмену концерта Кишлака в Тюмени. Общественная организация «Зов народа» неоднократно требовала запретить выступления звезд. Так, они добивались отмены концерта певицы Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.

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Концерт реп-исполнителя Кишлака в Тюмени отменили из-за письма общественной организации «Зов народа» в адрес СК и мэра города. В документе указано, что артист пропагандирует употребление запрещенных веществ и алкоголя. «В КТЗ „Байконур“ состоится концерт Максима Сергеевича Фисенко, выступающего под псевдонимом „Кишлак“. Концерты уже отменили или перенесли в следующих городах: Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь, Воронеж и других. Граждане и общественные организации возмущены тем, какой пример подает данный артист молодежи, возможной скрытой пропагандой алкоголя и наркотиков», — сказано в письме общественной организации «Зов народа», адресованного Следственному комитету и мэру Тюмени Руслану Кухаруку. Руководство КТЗ «Байконур» подтвердило отмену концерта Кишлака в Тюмени. Общественная организация «Зов народа» неоднократно требовала запретить выступления звезд. Так, они добивались отмены концерта певицы Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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