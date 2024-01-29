Глава тюменской ЛДПР получил контроль над отделениями партии в УрФО

Глава тюменской ЛДПР будет согласовывать партийных кандидатов в депутаты по УрФО

30 января 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев усилил аппаратный вес внутри партии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава тюменской ЛДПР Владимир Сысоев получил контроль на отделениями партии в УрФО. По данным источников URA.RU, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий поручил уральским руководителям реготделений согласовывать с Сысоевым списки кандидатов на городские и областные выборы, а только потом отправлять на согласование ему самому. «Теперь списки кандидатов в депутаты уральских отделений партии будут проходить через Сысоева. В реготделениях зреет недовольство из-за появления еще одного начальника», — сообщают собеседники агентства. Такое увеличение аппаратного веса Сысоева — плата за его хорошо выстроенные отношения с тюменским правительством и внутрипололом. Роль играет и приближенность Сысоева к Уральскому полпреду Владимиру Якушеву. Кто-то даже называет Сысоева его протеже. После выборов-2023 Слуцкий назначил Сысоева партийный координатором по УрФО. Партия получила 4 мандата на выборах в гордуму Тюмени.

Глава тюменской ЛДПР Владимир Сысоев получил контроль на отделениями партии в УрФО. По данным источников URA.RU, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий поручил уральским руководителям реготделений согласовывать с Сысоевым списки кандидатов на городские и областные выборы, а только потом отправлять на согласование ему самому. «Теперь списки кандидатов в депутаты уральских отделений партии будут проходить через Сысоева. В реготделениях зреет недовольство из-за появления еще одного начальника», — сообщают собеседники агентства. Такое увеличение аппаратного веса Сысоева — плата за его хорошо выстроенные отношения с тюменским правительством и внутрипололом. Роль играет и приближенность Сысоева к Уральскому полпреду Владимиру Якушеву. Кто-то даже называет Сысоева его протеже. После выборов-2023 Слуцкий назначил Сысоева партийный координатором по УрФО. Партия получила 4 мандата на выборах в гордуму Тюмени.