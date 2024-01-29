Телеведущая Алена Водонаева встречается с парнем, который моложе ее на 19 лет

30 января 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева выбрала себе в спутники молодого парня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый молодой человек телеведущей Алены Водонаевой, которая родилась в Тюмени, младше своей возлюбленной на 19 лет и всего на девять лет старше ее сына. Об этом заявила подруга звезды Алена Жигалова, в своем шоу на YouTube. «Новому парню 41-летней Алены Водонаевой всего 22 года. Он родился в 2001 году. Парень окончил строительный университет, занимается спортом, имеет разряд по самбо. Он всего на девять лет старше сына Алены», — рассказала Жигалова в эфире шоу «Алена, блин!». Ранее URA.RU писало и о других фактах из жизни тюменской звезды. Так, Водонаеву периодически критикуют за ее внешний вид, а сама телеведущая нелестно высказывалась о воспитании современных мужчин.

Новый молодой человек телеведущей Алены Водонаевой, которая родилась в Тюмени, младше своей возлюбленной на 19 лет и всего на девять лет старше ее сына. Об этом заявила подруга звезды Алена Жигалова, в своем шоу на YouTube. «Новому парню 41-летней Алены Водонаевой всего 22 года. Он родился в 2001 году. Парень окончил строительный университет, занимается спортом, имеет разряд по самбо. Он всего на девять лет старше сына Алены», — рассказала Жигалова в эфире шоу «Алена, блин!». Ранее URA.RU писало и о других фактах из жизни тюменской звезды. Так, Водонаеву периодически критикуют за ее внешний вид, а сама телеведущая нелестно высказывалась о воспитании современных мужчин.