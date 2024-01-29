29 января 2024

В Тюменской области поймали ассенизатора, сливающего фекалии в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, канализация, коллекторный колодец, крышка колодца
Вместо того, чтобы законно утилизировать нечистоты, их сливали в лесу Фото:

В Тюменской области с поличным поймали ассенизаторскую машину, которая сливала нечистоты на территории Тюменского лесничества. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса правительства региона.

«Ассенизаторскую машину, которая сливала в лес жидкие отходы, сфотографировал случайный свидетель. Снимки он передал работникам Тюменского лесничества. Чтобы зафиксировать факт лесонарушения и оценить причиненный ущерб на место выехал участковый лесничий и во время осмотра территории туда вдруг вновь подъехала та же ассенизаторская машина», — рассказали в департаменте.

Мужчина за рулем авто не стал отпираться и отрицать свою вину. Теперь его оштрафуют на 10 000 рублей — за оба нарушения. Также он должен будет оплатить ущерб, причиненный лесам — еще порядка 9 000 рублей.

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В Тюменской области с поличным поймали ассенизаторскую машину, которая сливала нечистоты на территории Тюменского лесничества. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса правительства региона. «Ассенизаторскую машину, которая сливала в лес жидкие отходы, сфотографировал случайный свидетель. Снимки он передал работникам Тюменского лесничества. Чтобы зафиксировать факт лесонарушения и оценить причиненный ущерб на место выехал участковый лесничий и во время осмотра территории туда вдруг вновь подъехала та же ассенизаторская машина», — рассказали в департаменте. Мужчина за рулем авто не стал отпираться и отрицать свою вину. Теперь его оштрафуют на 10 000 рублей — за оба нарушения. Также он должен будет оплатить ущерб, причиненный лесам — еще порядка 9 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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