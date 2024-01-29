В Тюменской области поймали ассенизатора, сливающего фекалии в лесу

В Тюменской области с поличным поймали ассенизаторскую машину, которая сливала нечистоты на территории Тюменского лесничества. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса правительства региона.
«Ассенизаторскую машину, которая сливала в лес жидкие отходы, сфотографировал случайный свидетель. Снимки он передал работникам Тюменского лесничества. Чтобы зафиксировать факт лесонарушения и оценить причиненный ущерб на место выехал участковый лесничий и во время осмотра территории туда вдруг вновь подъехала та же ассенизаторская машина», — рассказали в департаменте.
Мужчина за рулем авто не стал отпираться и отрицать свою вину. Теперь его оштрафуют на 10 000 рублей — за оба нарушения. Также он должен будет оплатить ущерб, причиненный лесам — еще порядка 9 000 рублей.
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