Курганскую поликлинику готовят к открытию после капремонта

30 января 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

В курганской поликлинике завершился ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской поликлинике №1 завершился капитальный ремонт. В медицинском учреждении обновили первый этаж. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту, оснащению и благоустройству медицинских организаций. В филиале Курганской поликлинике №1, расположенного по ул. Невежина,5 обновилась регистратура. Капитальный ремонт 1 этажа в филиале завершился в конце 2023 года», — указано в посте канала департамента. Сообщается, что подрядчик провел электромонтажные и отделочные работы. В поликлинике заменили стяжки пола и напольную плитку. В медучреждении также установили подвесной потолок и новые дверные блоки. Главный врач поликлиники Владимир Безлер сообщил, что планируется закупить новую офисную медель, навигацию и кулеры. Ранее URA.RU писало, что для привлечения кадров в сферу медицины губернатор Курганской области Вадим Шумков повысил зарплату врачам на 10%. Также по инициативе главы региона лучшим медикам будут давать прибавку к зарплате. Департаментом здравоохранения будет отобрана сотня молодых специалистов, которые получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Также по поручению Вадима Шумкова в области уделяется особое внимание качеству оказания медпомощи, идет ремонт больниц и поликлиник, строятся новые медучреждения и модульные ФАПы. В Кургане завершился капремонт поликлиники Фото: telegram-канал «Департамент здравоохранения Курганской области» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской поликлинике №1 завершился капитальный ремонт. В медицинском учреждении обновили первый этаж. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту, оснащению и благоустройству медицинских организаций. В филиале Курганской поликлинике №1, расположенного по ул. Невежина,5 обновилась регистратура. Капитальный ремонт 1 этажа в филиале завершился в конце 2023 года», — указано в посте канала департамента. Сообщается, что подрядчик провел электромонтажные и отделочные работы. В поликлинике заменили стяжки пола и напольную плитку. В медучреждении также установили подвесной потолок и новые дверные блоки. Главный врач поликлиники Владимир Безлер сообщил, что планируется закупить новую офисную медель, навигацию и кулеры. Ранее URA.RU писало, что для привлечения кадров в сферу медицины губернатор Курганской области Вадим Шумков повысил зарплату врачам на 10%. Также по инициативе главы региона лучшим медикам будут давать прибавку к зарплате. Департаментом здравоохранения будет отобрана сотня молодых специалистов, которые получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Также по поручению Вадима Шумкова в области уделяется особое внимание качеству оказания медпомощи, идет ремонт больниц и поликлиник, строятся новые медучреждения и модульные ФАПы.