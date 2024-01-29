29 января 2024

Курганскую поликлинику готовят к открытию после капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
В курганской поликлинике завершился ремонт Фото:

В Курганской поликлинике №1 завершился капитальный ремонт. В медицинском учреждении обновили первый этаж. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.

«По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту, оснащению и благоустройству медицинских организаций. В филиале Курганской поликлинике №1, расположенного по ул. Невежина,5 обновилась регистратура. Капитальный ремонт 1 этажа в филиале завершился в конце 2023 года», — указано в посте канала департамента.

Сообщается, что подрядчик провел электромонтажные и отделочные работы. В поликлинике заменили стяжки пола и напольную плитку. В медучреждении также установили подвесной потолок и новые дверные блоки. Главный врач поликлиники Владимир Безлер сообщил, что планируется закупить новую офисную медель, навигацию и кулеры.

Ранее URA.RU писало, что для привлечения кадров в сферу медицины губернатор Курганской области Вадим Шумков повысил зарплату врачам на 10%. Также по инициативе главы региона лучшим медикам будут давать прибавку к зарплате. Департаментом здравоохранения будет отобрана сотня молодых специалистов, которые получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Также по поручению Вадима Шумкова в области уделяется особое внимание качеству оказания медпомощи, идет ремонт больниц и поликлиник, строятся новые медучреждения и модульные ФАПы.

В Кургане завершился капремонт поликлиники
В Кургане завершился капремонт поликлиники
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В Курганской поликлинике №1 завершился капитальный ремонт. В медицинском учреждении обновили первый этаж. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «По поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Курганской области проводится масштабная работа по ремонту, оснащению и благоустройству медицинских организаций. В филиале Курганской поликлинике №1, расположенного по ул. Невежина,5 обновилась регистратура. Капитальный ремонт 1 этажа в филиале завершился в конце 2023 года», — указано в посте канала департамента. Сообщается, что подрядчик провел электромонтажные и отделочные работы. В поликлинике заменили стяжки пола и напольную плитку. В медучреждении также установили подвесной потолок и новые дверные блоки. Главный врач поликлиники Владимир Безлер сообщил, что планируется закупить новую офисную медель, навигацию и кулеры. Ранее URA.RU писало, что для привлечения кадров в сферу медицины губернатор Курганской области Вадим Шумков повысил зарплату врачам на 10%. Также по инициативе главы региона лучшим медикам будут давать прибавку к зарплате. Департаментом здравоохранения будет отобрана сотня молодых специалистов, которые получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Также по поручению Вадима Шумкова в области уделяется особое внимание качеству оказания медпомощи, идет ремонт больниц и поликлиник, строятся новые медучреждения и модульные ФАПы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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