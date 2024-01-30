В Тюменской области арестовали подозреваемого в педофилии

В Омутинском районе арестован мужчина, совративший ребенка

31 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 21 на 22 января в Омутинском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Омутинском районе (Тюменская область) арестован мужчина, совративший ребенка. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Омутинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя Голышмановского МСО СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Андрея А., 1992 года рождения. Обвиняемого в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста (п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. В материалах дела указано, что в ночь с 21 на 22 января мужчина принудил девочку к действиям сексуального характера, против воли и согласия потерпевшей. При этом, он знал, что ребенок не достиг 14-летнего возраста. Обвиняемый будет находиться под арестом до 21 марта. Ранее агентство писало о том, что в Ялуторовске мужчина, пристававший к 13-летней дочери знакомой, был приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом, во время следствия он начал утверждать, что ребенок его оговорил.

В Омутинском районе (Тюменская область) арестован мужчина, совративший ребенка. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Омутинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя Голышмановского МСО СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Андрея А., 1992 года рождения. Обвиняемого в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста (п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. В материалах дела указано, что в ночь с 21 на 22 января мужчина принудил девочку к действиям сексуального характера, против воли и согласия потерпевшей. При этом, он знал, что ребенок не достиг 14-летнего возраста. Обвиняемый будет находиться под арестом до 21 марта. Ранее агентство писало о том, что в Ялуторовске мужчина, пристававший к 13-летней дочери знакомой, был приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом, во время следствия он начал утверждать, что ребенок его оговорил.