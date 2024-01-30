30 января 2024

В Тюмень на Кубок России по лыжным гонкам приехал олимпийский чемпион

В Тюмени пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина сибири". Тренировка перед соревнованиями. Тюмень , биатлон, жемчужина сибири, лыжники
Шестой этап Кубка России пройдет в Тюмени в феврале Фото:

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, родом из Междуречинска (ХМАО, Тюменская область), приехал в Тюмень для прохождения шестого этапа Кубка России. Об этом спортсмен сообщил в своем telegram-канале.

«Приехал в Тюмень, где пройдет очередной этап Кубка России, а потом начнется спартакиада. В этом году самые важные старты — это спартакиада и чемпионат России», — рассказал Сергей Устюгов в своем telegram-канале.

Сергей Устюгов слабо стартовал в ноябре 2023 года на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. После чего в спортивном сообществе его прозвали лыжником «расслабившим булки». Соревнования пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля. До этого Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, родом из Междуречинска (ХМАО, Тюменская область), приехал в Тюмень для прохождения шестого этапа Кубка России. Об этом спортсмен сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в Тюмень, где пройдет очередной этап Кубка России, а потом начнется спартакиада. В этом году самые важные старты — это спартакиада и чемпионат России», — рассказал Сергей Устюгов в своем telegram-канале. Сергей Устюгов слабо стартовал в ноябре 2023 года на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. После чего в спортивном сообществе его прозвали лыжником «расслабившим булки». Соревнования пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля. До этого Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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