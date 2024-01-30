В Тюмень на Кубок России по лыжным гонкам приехал олимпийский чемпион

В Тюмени пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам

31 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Шестой этап Кубка России пройдет в Тюмени в феврале Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, родом из Междуречинска (ХМАО, Тюменская область), приехал в Тюмень для прохождения шестого этапа Кубка России. Об этом спортсмен сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в Тюмень, где пройдет очередной этап Кубка России, а потом начнется спартакиада. В этом году самые важные старты — это спартакиада и чемпионат России», — рассказал Сергей Устюгов в своем telegram-канале. Сергей Устюгов слабо стартовал в ноябре 2023 года на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. После чего в спортивном сообществе его прозвали лыжником «расслабившим булки». Соревнования пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля. До этого Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, родом из Междуречинска (ХМАО, Тюменская область), приехал в Тюмень для прохождения шестого этапа Кубка России. Об этом спортсмен сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в Тюмень, где пройдет очередной этап Кубка России, а потом начнется спартакиада. В этом году самые важные старты — это спартакиада и чемпионат России», — рассказал Сергей Устюгов в своем telegram-канале. Сергей Устюгов слабо стартовал в ноябре 2023 года на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. После чего в спортивном сообществе его прозвали лыжником «расслабившим булки». Соревнования пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля. До этого Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.