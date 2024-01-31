В Тюмени не знают, чем заменить корм для животных, который запретили ввозить из-за червей

В тюменских зоомагазинах не нашли альтернативу корму Hill’s

Диетического корма Hill’s для животных может хватить всего на несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU

В зоомагазинах Тюмени не знают, чем заменить диетический корм для животных Hill’s, который Россельхознадзор с 6 февраля запретит ввозить в Россию. Об этом URA.RU сообщили в магазине «Сытая морда».

«Влажный корм уйдет быстро. А сухой может растянуться на несколько месяцев. Пока поставщик не уведомил нас о прекращении поставок. Этот корм является диетическим, и сейчас в России очень сложно найти его аналоги», — рассказали в магазине «Сытая морда».

Собеседник URA.RU рассказал, что отечественные производители могут предложить альтернативу сухому корму. Влажного диетического корма для животных в России, по сообщению тюменца, практически нет.

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что с 6 феврали запретит поставки итальянского корма для животных Hill’s в Россию. Как стало известно журналистам, ввоз продукции приостановлен из-за наличия в корме червей.