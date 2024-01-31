В Тюмени не знают, чем заменить корм для животных, который запретили ввозить из-за червей

В тюменских зоомагазинах не нашли альтернативу корму Hill’s
© Служба новостей «URA.RU»
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Диетического корма Hill’s для животных может хватить всего на несколько месяцев Фото:

В зоомагазинах Тюмени не знают, чем заменить диетический корм для животных Hill’s, который Россельхознадзор с 6 февраля запретит ввозить в Россию. Об этом URA.RU сообщили в магазине «Сытая морда».

«Влажный корм уйдет быстро. А сухой может растянуться на несколько месяцев. Пока поставщик не уведомил нас о прекращении поставок. Этот корм является диетическим, и сейчас в России очень сложно найти его аналоги», — рассказали в магазине «Сытая морда».

Собеседник URA.RU рассказал, что отечественные производители могут предложить альтернативу сухому корму. Влажного диетического корма для животных в России, по сообщению тюменца, практически нет.

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что с 6 феврали запретит поставки итальянского корма для животных Hill’s в Россию. Как стало известно журналистам, ввоз продукции приостановлен из-за наличия в корме червей.

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В зоомагазинах Тюмени не знают, чем заменить диетический корм для животных Hill’s, который Россельхознадзор с 6 февраля запретит ввозить в Россию. Об этом URA.RU сообщили в магазине «Сытая морда». «Влажный корм уйдет быстро. А сухой может растянуться на несколько месяцев. Пока поставщик не уведомил нас о прекращении поставок. Этот корм является диетическим, и сейчас в России очень сложно найти его аналоги», — рассказали в магазине «Сытая морда». Собеседник URA.RU рассказал, что отечественные производители могут предложить альтернативу сухому корму. Влажного диетического корма для животных в России, по сообщению тюменца, практически нет. Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что с 6 феврали запретит поставки итальянского корма для животных Hill’s в Россию. Как стало известно журналистам, ввоз продукции приостановлен из-за наличия в корме червей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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