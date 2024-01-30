Россельхознадзор запретит ввозить популярный корм для животных

Ввоз в Россию продукции итальянской компании Hill’s, специализирующейся на выпуске кормов для животных, будет приостановлен в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов предприятия Hill’s из Италии. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции», — пояснили специалисты ведомства в беседе с ТАСС.
Проверка выявила отсутствие лабораторного контроля за составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку, а также отсутствие документов о происхождении сырья. Нарушения были допущены и надзорным ведомством Италии, отвечающим за поставки.
В Россельхознадзоре напомнили, что с лета прошлого года были приостановлены аналогичные поставки нидерландского завода. Тогда также были зафиксированы неоднократные нарушения. Ближе к концу года в Россельхознадзоре решили ограничить транзит по территории России птицеводческой продукции из США.
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