30 января 2024

Россельхознадзор запретит ввозить популярный корм для животных

Россельхознадзор приостановит ввоз кормов с итальянского предприятия Hill’s
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Tentorium Rulan. Пермь, склад готовой продукции, завод тенториум, TENTORIUM RULAN
В Россельхознадзоре заявили о намерении закрыть последнюю площадку компании Hill’s Фото:

Ввоз в Россию продукции итальянской компании Hill’s, специализирующейся на выпуске кормов для животных, будет приостановлен в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов предприятия Hill’s из Италии. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции», — пояснили специалисты ведомства в беседе с ТАСС.

Проверка выявила отсутствие лабораторного контроля за составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку, а также отсутствие документов о происхождении сырья. Нарушения были допущены и надзорным ведомством Италии, отвечающим за поставки.

В Россельхознадзоре напомнили, что с лета прошлого года были приостановлены аналогичные поставки нидерландского завода. Тогда также были зафиксированы неоднократные нарушения. Ближе к концу года в Россельхознадзоре решили ограничить транзит по территории России птицеводческой продукции из США.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ввоз в Россию продукции итальянской компании Hill’s, специализирующейся на выпуске кормов для животных, будет приостановлен в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов предприятия Hill’s из Италии. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции», — пояснили специалисты ведомства в беседе с ТАСС. Проверка выявила отсутствие лабораторного контроля за составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку, а также отсутствие документов о происхождении сырья. Нарушения были допущены и надзорным ведомством Италии, отвечающим за поставки. В Россельхознадзоре напомнили, что с лета прошлого года были приостановлены аналогичные поставки нидерландского завода. Тогда также были зафиксированы неоднократные нарушения. Ближе к концу года в Россельхознадзоре решили ограничить транзит по территории России птицеводческой продукции из США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...