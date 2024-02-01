Самые дорогие мандарины в городе — с листочками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость мандаринов в Тюмени перевалила за 400 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Мандарины с листочком, 1 килограмм. Стоимость: 429 рублей, 99 копеек», — за такую цену продаются мандарины в одном из тюменских супермаркетов.

Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 99 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 264 рубля.

В преддверии новогодних праздников стоимость мандаринов в Тюменских магазинах доходила до 300 рублей. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.