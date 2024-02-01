В Тюмени стоимость мандаринов перевалила за 400 рублей за килограмм. Скрин

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Продуктовый магазин. Курган, мандарины
Самые дорогие мандарины в городе — с листочками Фото:

Стоимость мандаринов в Тюмени перевалила за 400 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Мандарины с листочком, 1 килограмм. Стоимость: 429 рублей, 99 копеек», — за такую цену продаются мандарины в одном из тюменских супермаркетов.

Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 99 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 264 рубля.

В преддверии новогодних праздников стоимость мандаринов в Тюменских магазинах доходила до 300 рублей. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

Это самая дорогая стоимость мандарин в городе
Это самая дорогая стоимость мандарин в городе

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Стоимость мандаринов в Тюмени перевалила за 400 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Мандарины с листочком, 1 килограмм. Стоимость: 429 рублей, 99 копеек», — за такую цену продаются мандарины в одном из тюменских супермаркетов. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 99 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 264 рубля. В преддверии новогодних праздников стоимость мандаринов в Тюменских магазинах доходила до 300 рублей. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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