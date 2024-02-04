Суд обязал скандальную курганскую больницу сделать ремонт

Курганская прокуратура добилась проведения ремонта в областном наркодиспансере

05 февраля 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Кургане отремонтируют областной наркодиспансер Фото: Илья Московец © URA.RU Курганский областной наркологический диспансер сделает ремонт в помещении больницы. Так решил суд, который удовлетворил иск прокуратуры к медучреждению, где недавно прошли обыски и была уволена главврач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда Кургана. «Суд возложил на ГБУ „Курганский областной наркологический диспансер“ обязанность после осуществления финансирования департаментом здравоохранения организовать и провести работы по ремонту здания по адресу: г. Курган, ул. 2-я Часовая, д. 48», — пояснили в суде. Решение было принято после рассмотрения иска прокуратуры. Редакция обратилась за комментарием в надзорный орган. В прокуратуре рассказали, что иск о проведении ремонта был подан после проверки публикаций в СМИ. По настоянию ведомства департамент здравоохранения региона обязали найти средства на ремонт в больнице. Новое руководство диспансера, где после обыска силовиков поменялся главный врач, проведет реконструкцию после выделения денег. Ранее URA.RU сообщало, что в наркологическую клинику нагрянули силовики. По версии источников, экс-главврача Анну Федотову подозревают в получении взяток и других эпизодах, связанных с превышением полномочий. Часть нарушений могла быть связана с проведением ремонтных работ в здании больницы. Женщину отправили под домашний арест, однако затем суд отменил это решение. В настоящее время Федотову уволили, однако она оспаривает решение начальства в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной наркологический диспансер сделает ремонт в помещении больницы. Так решил суд, который удовлетворил иск прокуратуры к медучреждению, где недавно прошли обыски и была уволена главврач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда Кургана. «Суд возложил на ГБУ „Курганский областной наркологический диспансер“ обязанность после осуществления финансирования департаментом здравоохранения организовать и провести работы по ремонту здания по адресу: г. Курган, ул. 2-я Часовая, д. 48», — пояснили в суде. Решение было принято после рассмотрения иска прокуратуры. Редакция обратилась за комментарием в надзорный орган. В прокуратуре рассказали, что иск о проведении ремонта был подан после проверки публикаций в СМИ. По настоянию ведомства департамент здравоохранения региона обязали найти средства на ремонт в больнице. Новое руководство диспансера, где после обыска силовиков поменялся главный врач, проведет реконструкцию после выделения денег. Ранее URA.RU сообщало, что в наркологическую клинику нагрянули силовики. По версии источников, экс-главврача Анну Федотову подозревают в получении взяток и других эпизодах, связанных с превышением полномочий. Часть нарушений могла быть связана с проведением ремонтных работ в здании больницы. Женщину отправили под домашний арест, однако затем суд отменил это решение. В настоящее время Федотову уволили, однако она оспаривает решение начальства в суде.