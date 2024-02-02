Тюменка пожаловалась Бастрыкину на нарушение жилищных прав ее семьи

Жительница Тюмени пожаловалась председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на нарушение жилищных прав ее семьи. Женщина рассказала, что в ее доме, который признан аварийным и подлежит расселению, она, ее мать-пенсионерка и дочь-инвалид — это последние жильцы. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ.
«Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению жительницы г. Тюмени о нарушении жилищных прав ее семьи. <…> Однако женщина, ее престарелая мать и несовершеннолетняя дочь-инвалид оказались единственными жильцами, которым до настоящего времени другое жилое помещение не предоставлено», — написано в telegram-канале ведомства.
Дом 1977 года находится по улице Пражской и должен быть расселен в рамках реализации программы «Развитие застроенных территорий». В квартире тюменки фиксируется низкая температура, из-за чего женщина опасается за здоровье дочери. По обращению организована процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей тюменского ЖК «Колумб». Его жильцы недовольны холодом в квартирах, систематическими затоплениями и сообщают об опасности, которой подвергаются дети.
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