03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Москве на два с лишним часа задержали авиарейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, место в самолете
Причина задержки рейса из Москвы стала позднее прибытие самолета Фото:

В аэропорту Внуково в Москве 4 февраля на два с лишним часа задерживается рейс до Тюмени авиакомпании Utair. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«ЮТ 463 Москва — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией Utair. Он должен вылететь 4 февраля в 14:45, однако полетит в 17:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Внуково журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна.

Похожий случай произошел с рейсом Сургут — Тюмень. Тогда рейс авиакомпании Utair задержался на пять часов. Причина та же — позднее прибытие самолета.

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В аэропорту Внуково в Москве 4 февраля на два с лишним часа задерживается рейс до Тюмени авиакомпании Utair. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 463 Москва — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией Utair. Он должен вылететь 4 февраля в 14:45, однако полетит в 17:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Внуково журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Похожий случай произошел с рейсом Сургут — Тюмень. Тогда рейс авиакомпании Utair задержался на пять часов. Причина та же — позднее прибытие самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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