В Москве на два с лишним часа задержали авиарейс до Тюмени

04 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Причина задержки рейса из Москвы стала позднее прибытие самолета Фото: Анна Майорова © URA.RU В аэропорту Внуково в Москве 4 февраля на два с лишним часа задерживается рейс до Тюмени авиакомпании Utair. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 463 Москва — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией Utair. Он должен вылететь 4 февраля в 14:45, однако полетит в 17:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Внуково журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Похожий случай произошел с рейсом Сургут — Тюмень. Тогда рейс авиакомпании Utair задержался на пять часов. Причина та же — позднее прибытие самолета.

В аэропорту Внуково в Москве 4 февраля на два с лишним часа задерживается рейс до Тюмени авиакомпании Utair. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 463 Москва — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией Utair. Он должен вылететь 4 февраля в 14:45, однако полетит в 17:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Внуково журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Похожий случай произошел с рейсом Сургут — Тюмень. Тогда рейс авиакомпании Utair задержался на пять часов. Причина та же — позднее прибытие самолета.