В Москве на два с лишним часа задержали авиарейс до Тюмени

Причина задержки рейса из Москвы стала позднее прибытие самолета
В аэропорту Внуково в Москве 4 февраля на два с лишним часа задерживается рейс до Тюмени авиакомпании Utair. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.
«ЮТ 463 Москва — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией Utair. Он должен вылететь 4 февраля в 14:45, однако полетит в 17:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Внуково журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна.
Похожий случай произошел с рейсом Сургут — Тюмень. Тогда рейс авиакомпании Utair задержался на пять часов. Причина та же — позднее прибытие самолета.
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