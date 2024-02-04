Фигуранту уголовных дел в челябинском МУП Ефимову продлили срок в СИЗО

05 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Директору ООО «Водоканалсети» Павлу Ефимову, проходящему фигурантом по уголовному делу в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска, продлили срок в СИЗО до 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Ефимову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца, то есть до 4 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты просили выпустить их клиента под домашний арест. Однако их ходатайство было оставлено без удовлетворения. Ефимов был задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в МУП «ПОВВ» Челябинска. Следствие полагает, что его фирма заключала контракты с предприятием, однако не выполняла их. При этом работы исправно принимались. Изначально предполагаемая сумма ущерба, который Ефимов нанес городскому бюджету, составляла 3,8 млн рублей. После же следователи выявили еще один эпизод мошенничества на сумму свыше 1 млн рублей. Силовики нагрянули в МУП «ПОВВ» после проверки аудиторов. Контрольно-счетная палата региона продолжает проверку. В рамках данной проверки на допрос вызывались директор МУП Сергей Хабиров и также депутат гордумы Юрий Панов. После этого депутат пропал из информационного поля. Позже выяснилось, что он вступил в ряды добровольческого батальона «Эспаньола» и отправился на СВО.